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«عبدالعزيز» يصدر قانون الرياضة الجديد في حفل رابطة النقاد الرياضيين

  • مصر
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أعلنت وزارة الشباب والرياضة، الثلاثاء، أن المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، الثلاثاء، أصدر قانون الرياضة الجديد، ووجه الشكر لكل من طاهر أبوزيد، وزير الرياضة السابق، واللواء الدهشوري حرب، وأسامة خليل على مجهوداتهم في هذا الصدد، كما أعلن عن صرف 16 مليون جنيه للجنة الأوليمبية المصرية، 14 منها للاستعداد لدورة الألعاب الأفريقية للشباب ودورة الألعاب الصيفية بالصين، و2 مليون لسداد التزامات اللجنة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير أعضاء رابطة النقاد الرياضيين في احتفالها السنوي، مساء الإثنين، بحضور رضوان الزياتي، رئيس المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين وهاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي والأفريقي لكرة القدم.

وحذر الوزير من مواجهة الرياضة المصرية في الوقت الراهن لأزمة طاحنة، وأكد حرص الوزارة على اتخاذ كل القرارات التي تصب في صالح الرياضة المصرية، حيث دعا الجميع إلى التكاتف للخروج من تلك الأزمة، والوزارة على استعداد تام لتحقيق كل متطلبات رابطة النقاد الرياضيين والاستماع إلى كل آراء ومقترحات أعضاء الرابطة.

وأشار إلى أن اللجنة الأوليمبية المصرية شكلت لجنة ثلاثية تكون صاحبة الحق في عرض الموقف النهائي لحل أزمة الرياضة على الجهات الدولية المتمثلة في الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة الأوليمبية الدولية، بعضوية حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، مبعوث اللجنة الأوليمبية الدولية، وخالد زين، رئيس اللجنة، والوزير.

وصرح «عبدالعزيز» بأن المرحلة القادمة ستشهد توجيه دور الوزارة لتولي تطوير البنية الأساسية للرياضة في بهدف نشر ممارسة الرياضة بين جميع فئات وأبناء المجتمع من الطلبة والعمال والمرأة، ولفت إلى مسؤولية اللجنة الأوليمبية على الِإشراف الفني على الأنشطة التنافسية مع تولي الوزارة تقديم الدعم المادي للمساهمة في عملية التقويم البدني والمزاجي والأخلاقي للمواطن ومنها تحسين الصحة والإنتاج.

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