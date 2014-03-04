مؤتمر علمي لتقييم طرق تشخيص وعلاج الفيروسات بأجهزة اخترعها رجال القوات المسلحة

برعاية نقابة أخصائيين التحاليل الطبية بالاسكندرية وجمعية الكيمياء الحيويه الباثولوجية وأبحاث الدم يعقد ، يوم الجمعة القادم ، مؤتمر علمي لتقييم طريقة تشخيص وعلاج فيروسات الكبد والايدز والتى اعلن عنها بعض علماء القوات المسلحة طبقا للمعايير العلمية الدولية فى التقييم العلمى واعطاء الرأى العلمى فى صلاحية وامكانية تطبيق البحث من المنظور العلمى البحت .

ويلقي الدكتور احمد عبد الحليم يمني خلال المؤتمر الذي يستمر يوما واحدا ويعقد بكلية الطب جامعة الاسكندرية محاضرة يبين ويشرح فيها التقييم العلمي الصحيح لتشخيص وعلاج بعض الأمراض عن طريق الأجهزة التي اخترعها بعض رجال القوات المسلحة ، وشرح الفكرة العلمية لجهاز العلاج من الفيروسات ، والتدرج فى طرق تشخيص الفيروسات وصولا الى الجهاز المصرى c-fast ، وعرض بعض الابحاث العالمية المشابهه.

تشارك في المؤتمر نخبة من علماء التحاليل وكبارالاطباء والاساتذة بمختلف التخصصات الطبية بجامعة الاسكندرية والجامعات المصرية .

أ ش أ