3 وزراء يغلقون ثلاثة مصانع بالمنوفية لمخالفتهم الاشتراطات البيئية

اغلق ظهر اليوم الثلاثاء، 3 وزراء فى محافظة المنوفية 3 مصانع بالمنطقة الصناعية بقويسنا وذلك لمخالفتهم الاشتراطات البيئية وقيامهم بتلوث البيئة وصرف مياه الصرف الصناعى والصحى فى شوارع المنطقة ومصارف عرب الرمل واجهور الرمل مما أدى لاضرار بيئية جسيمة بالمنطقة.

حيث قام كلا اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والإدارية و الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية و الدكتورة ليلي إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة باغلاق 3مصانع وهم شركة الدلتا للصناعات الكيميائية وشركة الوسام لانتاج الورق والكرتون والاتحاد تكس لصباغة النسيج

ونشبت مشادة كلامية بين صاحب مصنع الوسام واللجنة المختصة باغلق المصنع , مؤكدا انه يلتزم بالمواصفات البيئية ولم يتم انذاره من قبل ولا توجد لجان تفتيشية لانذاره .

وتحولت المنطقة الصناعية الى ثكنة عسكرية بمصاحبة قوات من الامن المركزى والجيش لتعيين حراسات على المصانع بعد اغلاقها ومنع الاحتكاك مع اصحاب المصانع .