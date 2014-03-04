ننشر تحقيقات النيابة فى واقعة مقتل موظف قطاع الاخبار

أعترف المتهمين، بقتل موظف قطاع الأخبار بماسبيرو فى تحقيقات النيابة أمام المستشار أحمد عبد العزيز رئيس نيابة حوادث وسط القاهرة بحدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه، وبينهم بسبب خلافات مالية وتطورت المشادة إلى مشاجرة وتشابك بالايدى ، وعقب ذلك قام أحدهم بتوجيه لكمة إلى المجنى عليه إختل فيها توازنه ووقع على الارض وأرتطمت رأسه بشدة ، مما أدى إلى مصرعه فى الحال ، ونفى المتهمين نيتهم قتل المجنى عليه ، وأكدوا أن ما حدث هو قضاء الله .

فقررت نيابة حوادث وسط القاهرة بحبس نجار وكهربائى 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإتهامهم بقتل موظف بإستوديو قطاع الاخبار بماسبيروبسبب خلافات مالية .

وكان قد إنتقل المستشار أحمد عبد العزيز رئيس نيابة حوادث وسط القاهرة إلى مستشفى القصر العينى لمناظرة جثة عامل ستوديو قطاع الاخبار بماسبيرو ،

وكشفت التحقيقات الأولية للنيابة، برئاسة المستشار عمرو غراب، أن مشاجرة وقعت بين ثلاثة بين العاملين وقام أحدهم بلكم المجنى عليه فى وجهه , فسقط أرضا وتبين مصرعه فى الحال.

وتمكن أمن مبنى الإذاعة والتليفزيون، من القبض على العاملين الآخرين وتحرر محضر بالواقعة ,وأحيل للنيابة العامة التى تباشر التحقيقات

وكشف التقرير الطبى لمفتش الصحة أن المجنى عليه توفى نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية .