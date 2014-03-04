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أنشطة مسليّة لإلهاء الأطفال أثناء السّفر بالسيارة

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أنشطة مسليّة لإلهاء الأطفال أثناء السّفر بالسيارة أنشطة مسليّة لإلهاء الأطفال أثناء السّفر بالسيارة

إذا كنتِ تخططين للذهاب في رحلة طويلة مع عائلتكِ بالسيارة، فلا بد أنكِ تحملين هم الإزعاج الذي قد يسببه أطفالك طوال مدة الرحلة أو عبارات التذمر التي سيلقونها على مسامعك إلى أن تصل العائلة إلى وجهتها.

للتغلب على هذه المشكلة، جمعنا لكِ عزيزتي بعضًا من الأفكار التي جرّبتها أمهات أخريات لتساعدكِ على اجتياز وقت السفر بأقل إزعاج ممكن!، تعرفي عليها فيما يلي:

- لوح مغناطيسي أبيض يمكّن الأطفال من إلصاق أشكال مغناطيسية أو الرسم عليه بأقلام خاصة
- أوراق قص ولزق لتنمية حس الإبداع لديهم
- مشغّل أقراص DVD مخصص لاستخدامه في السيارة لعرض المسلسلات والأفلام الكرتونية
- ألعاب صغيرة وخفيفة الوزن
- مأكولات خفيفة وشطائر وحلوى
- جهاز الآيباد طبعًا!. وذلك لإلهائهم باللعب عليه أو استخدامه لمشاهدة الأفلام طوال الرحلة
- أقلام ودفاتر للرسم والتلوين مناسبة لعمرهم وغير ضارة بالصحة.

هل جربتِ أنشطة أخرى عزيزتي الأم؟. شاركينا بها الآن!.

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سيدتي