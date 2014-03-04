تابع .. تغطية مباشرة بالصور لتشييع الشهيد طارق الشحي

- حشد غفير من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين يشيعون الشهيد طار الشحي إلى مثواه الأخير.

- محمد الشحي ابن الشهيد طارق يتوسط سعود بن صقر وسيف بن زايد وفي الصورة سيف الشعفار وطالب بن صقر.



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- سعود بن صقر وسيف بن زايد خلال العزاء وفي الصورة الشعفار وناصر النعيمي وطالب بن صقر .

- دعاء لفقيد الوطن الشهيد طارق الشحي

وصل إلى رأس الخيمة قبل قليل ، وتحديدا في تمام الساعة 12 ظهراً بتوقيت الإمارات، جثمان فقد الوطن الشهيد الملازم أول طارق محمد الشحي ، حيث كان في استقباله الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ، ومستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان .

وقد جرى للشهيد استقبال عسكري، وسيتم نقل الجثمان للصلاة عليه مباشرة عقب صلاة الظهر ومن ثم سيتم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير في منطقة شعم .

- سيف بن زايد لدى استقبال جثمان فقيد الوطن الشهيد الشحي .

- لحظة استقبال جثمان الشهيد الشحي من الطائرة

- حشد غفير يتقدمهم حاكم رأس الخيمة وسيف وهزاع بن زايد في استقبال جثمان فقيد الوطن الشهيد طارق الشحي والصلاة عليه بعد الظهر في منطقة شعم

- الشيخ سيف بن زايد والشيخ هزاع بن زايد يستقبلان جثمان الفقيد الشهيد الشحي

- وصول جثمان الشهيد الملازم أول طارق محمد أحمد الشحي

- وصول الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إلى مطار رأس الخيمة لاستقبال جثمان الشهيد الملازم أول طارق محمد أحمد الشحي