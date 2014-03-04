خطوات للحفاظ على الشعر "الكيرلي"

إذا أردت الحصول على طلة جذابة بعيدة عن المألوف وغاية في الأناقة، بالتأكيد ستكون إطلالة الشعر "الكيرلي" هي الخيار الأول لك. لكنها قد تعرّض شعرك إلى مشكلتي التقصف والهشاشة، فما هو الحلّ للتخلص منهما؟

ينصحك "سيِّدتي نت" باتباع أربع خطوات سريعة تبدأ من الاستحمام، وحتى تسريح الشعر، لتتألقي بشعر "كيرلي" جذاب وخال من المشاكل؛ وهذه الخطوات هي:

1. مشطي شعرك أثناء الاستحمام

عليك تمشيط شعرك بلطف أثناء الاستحمام؛ لأن تمشيطه وهو جاف أو نصف جاف قد يجعله أكثر قابلية للانتفاش أو التكسر. كلّ ما عليك هو الحصول على مشط خشبي جيد النوعية وواسع الأسنان، ثمّ احمليه معك إلى حوض الاستحمام لتسريح شعرك في هذه الأثناء، مع ضرورة تطبيق البلسم على الشعر أثناء التسريح لتفادي أيّ تقصف أو تكسر للشعر.

2. تنظيم مواعيد غسل الشعر

الشعر المموج بطبيعته يميل إلى الجفاف؛ بسبب صعوبة وصول زيوت فروة الرأس إلى خصلات وأطراف الشعر. وقد يزداد الأمر سوءاً عند الإكثار من تنظيف الشعر؛ لأن مكونات الشامبو القاسية تعمل على تخليص الشعر نهائياً من هذه الزيوت الطبيعية. إذاً، يكمن الحلّ في الاكتفاء بغسل الشعر مرتين فقط أسبوعياً لتجنب جفافه.

3. استخدمي المكونات المرطبة

أثناء الاستحمام، عليك إتباع الشامبو مباشرة بأحد المرطبات المختلفة، كالبلسم أو حمّام الكريم أو بضع قطرات من زيت الزيتون؛ فهذه المكونات ستعمل على العناية بتموّجات شعرك والمحافظة عليها.

4. أطلقي شعرك ليتنفس

بعد الانتهاء من الاستحمام، تأكّدي من أنك قمتِ بتطبيق البلسم على شعرك، ثمّ ابدئي بوضع القليل من الكريم المرطّب على راحة يدك، مع تدليك خصلات شعرك وأطرافه جيداً. ولكن لا تضعي الكريم على فروة الرأس، فهي لن تكون بحاجة إلى مزيد من الترطيب. واتركي شعرك ليجفّ في الهواء الطلق، ثمّ ابدئي بتنفيذ تسريحتك التي تريدينها.

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