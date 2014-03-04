هكذا تألقت النجمات في حفلات ما بعد الأوسكار

بعد انتهاء حفل توزيع جوائز الأوسكار، يكون معظم النجوم في مزاج مناسب للاحتفال، فيجتمعون في حفلات تقام بعده، والتي عرفنا منها على مر السنوات حفل "Vanity Fair" الذي يضم الفائزين، ونخبة من الممثلين المرشحين، وحفلاً آخراً يقيمه الفنان Elton John، ويحضره عدد من المشاهير.

بعد أن شاهدنا أجمل الأزياء والإطلالات في حفل توزيع جوائز الأوسكار، حرصت النجمات على إبهارنا من جديد بإطلالات جديدة في حفل "Vanity Fair"، حيث استبدلت السندريلا السمراء Lupita Nyongo فستان Prada الأنيق الذي ارتدته على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار بفستان ناعم بلون باستيل من Miu Miu، بينما اختارت الممثلة الجميلة Amy Adams فستاناً ساحراً باللون الأبيض من Carolina Herrera، وقد ظهرت الممثلة Anne Hathaway بفستان جميل بالأبيض والأسود من Viktor & Rolf.

واختارت Jennifer Lawrence فستاناً قصيراً من المصمم Tom Ford، وقد ظهرت بلوك متجدد وأنيق في هذه الإطلالة، أما Taylor Swift فقد فاجأتنا بحضورها في هذا الحفل بفستان براق جميل باللون الأسود من Julien Macdonald، وكانت من أجمل الإطلالات في هذا الحفل إطلالة عارضة الأزياء الأسترالية Miranda Kerr بفستان فضي لمّاع من Kaufmanfranco.

في حفل الفنان Elton John كان للأخوات Kardashian حضوراً بارزاً، حيث اختارت Kim فستاناً أحمر اللون بتصميم كلاسيكي، وظهرت Khloe بلوك هوليودي جذاب بالمخمل العودي، بينما اختارت الشقيقة الكبرى Kourtney بدلة أنيقة باللون الأسود.

كما حضرت الحفل مصممة الأزياء الشهيرة Donatella Versace مع العارضة Heidi Klum التي ارتدت أحد تصاميمها.



شاهدي معنا كيف تألقت النجمات في حفلات ما بعد الأوسكار، واسترجعي معنا إطلالاتهن في على السجادة الحمراء للحفل على هذا الرابط: أجمل وأسوأ الإطلالات في حفل الـ"Oscar 2014"

