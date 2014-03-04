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Jennifer Lawrence ترتدي مجوهرات بقيمة 3 ملايين دولار

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Jennifer Lawrence ترتدي مجوهرات بقيمة 3 ملايين دولار Jennifer Lawrence ترتدي مجوهرات بقيمة 3 ملايين دولار

تألقت النجمة الشابة Jennifer Lawrence في حفل الأوسكار الليلة الماضية بلوك رائع باللون الأحمر من "Dior "، ولكن الملفت في إطلالتها الجذابة كان المجوهرات البراقة، حيث كررت ارتداء عقدها الماسي منNeil Lane على الظهر بطريقة عصرية أنيقة كما فعلت في حفل الأوسكار العام الماضي.
يبلغ سعر عقد Jennifer Lawrence مليوني دولار، حيث صنع من 100 قيراط من الألماس، وقد أكملت إطلالتها بمجوهرات تبلغ قيمتها مليون دولار أخرى تمثلت بأقراط ماسية وخواتم من البلاتينيوم والماس. ليبلغ مجموع ما ترتديه Jennifer Lawrence من مجوهرات 3 ملايين دولار.

شاهدي معنا إطلالة Jennifer Lawrence في حفل الأوسكار، وأخبرينا برأيك في مجوهراتها.

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سيدتي