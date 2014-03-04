السيسي يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد والتدريب لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية

شهد المشير عبدالفتاح السيسى نائب رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى حفل إنتهاء فترة الإعداد العسكرى والتدريب الاساسى لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية الدفعات [110 حربية و 68 بحرية و 83 جوية و55 فنية عسكرية و 45 دفاع جوي ومعهد فني والدفعة رقم 19 من المعهد الفني للتمريض اناث ]والتي تحمل اسم المشير محمد عبدالغني الجمسي وزير الدفاع الاسبق ، وتضم وافدين من عدة دول عربية وافريقية ( البحرين والسعودية والعراق وفلسطين والكويت وليبيا وجنوب السودان ).

> وقدم الطلبة العديد من العروض والأنشطة المختلفة التي تم التدريب عليها خلال فترة الاعداد العسكري والتي اظهرت نتاج تحولهم من الحياة المدنية الي الحياة العسكرية بكل قيمها وتقاليدها ومسئوليتها تجاة الوطن والدفاع عنه .

> بدأت مراسم الاحتفال بعرض رياضي تضمن عدد من التمرينات ومهارات الإشتباك والدفاع عن النفس واللعبات الفردية والجماعية ومهارات الفروسية والتى عكست مدى ما اكتسبه الطلبة من مهارات رياضية وبدنية وقوة تحمل عالية بإعتبارها من الركائز الاساسية لبناء الفرد المقاتل .

> واستعرضت مجموعات أخرى من الطلبة مهاراتهم فى تنفيذ عدد من التكتيكات الصغرى والمهارة في الميدان وفنون القتال المتلاحم ، وتنفيذ الرمايات من الثبات والحركة وباوضاع الرمي المختلفة بإستخدام الأسلحة الصغيرة والتى أكدت وصول الطلبة إلى المعدلات القياسية والقدرة على إستخدام كافة الأسلحة تحت مختلف الظروف .

> كما شاركت الموسيقات العسكرية بتقديم عدد من اللوحات الجماعية وعزف المقطوعات الموسيقية والاغاني الوطنية التي عكست التلاحم بين الشعب وقواتة المسلحة .

> وفي لمسة وفاء من القوات المسلحة للقادة السابقين تم عرض فيلم تسجيلي تضمن السيرة الذاتية للمشير الجمسي رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة خلال حرب اكتوبر المجيدة ووزير الدفاع الاسبق ، واستعرض الفيلم مسيرتة العسكرية الحافلة بالعمل والعطاء من اجل مصر ، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد تكريما لذكراه.

> واختتمت العروض بالعرض العسكري الذى شاركت فيه مجموعات من طلبة الكلية الحربية والطلبة المستجدين من الكليات والمعاهد العسكرية المختلفة يتقدمهم حملة الأعلام ، واستعرض الطلبة مهاراتهم في تنفيذ عدد من حركات التعليم الاولي باستخدام السلاح والتى عكست المستوي الراقى والتوافق العضلي العصبي الذي يتمتع بة طلبة الكليات والمعاهد العسكرية .

وأعلن كبير معلمى الكلية الحربية نتيجة مرحلة انتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة والمعهد الفني للتمريض اناث ، والتي تم خلالها حصول الطلبة علي اعلي معدلات التدريب البدني والعسكري و تأهيلهم بالعلوم العسكرية الاساسية والعلوم العامة ورفع مستوي لياقتهم البدنية وزيادة الوعي الثقافي والقومي في العديد من المجالات .

> وقام المشير عبدالفتاح السيسي بتكريم المتفوقين وأوائل الطلبة المستجدين من طلبة الكليات العسكرية تقديرا لتميزهم العلمي والرياضي خلال فترة الاعداد العسكري بالكلية الحربية ، كما قام بتكريم اسم المشير محمد عبدالغني الجمسي تقديرا لما قدمة من عطاء وتضحيات في سبيل مصر وقواتها المسلحة.

> ثم ردد الطلبة المستجدين قسم وعهد بأن يكون ولائهم لمصر والقوات المسلحة وان ينفذوا كل ما يكلفون به من مهام لحماية شعب مصر العظيم .

وألقى اللواء أح عصمت مراد مدير الكلية الحربية كلمة اكد فيها ان الكلية الحربية ستظل احد الروافد الاساسية التي تمد مصر بنخبة من خيرة ابنائها الاوفياء ورجالها المخلصين وقادتها العظام الذين ارسوا اسس وقواعد العمل والعطاء والتضحية من اجل مصر والاخلاص لشعبها ، واشار إلى أن اجتياز الطلاب الجدد لفترة الإعداد العسكري يعد دافعاً لهم للتقدم والنجاح في حياتهم العسكرية بكل مسئولياتها ومهامها .

وفي نهاية الاحتفال هنأ المشير السيسى الطلبة الجدد وأسرهم بإنتهاء فترة التدريب الأساسي وأشاد بما اكتسبوه خلالها من القيم والمبادئ الوطنية الاصيلة للجيش المصري الذي حمل امانة الدفاع عن الوطن وحماية امنه القومي ، وأكد أن بناء الاجيال الجديدة القادرة على تحمل المسئولية من الاهداف الرئيسية التي تحرص القوات المسلحة علي تحقيقها مع توفير كافة الامكانات وفقاً لنظم التسليح الحديثة .

حضر الاحتفال الفريق صدقي صبحي رئيس اركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين المعتمدين بمصر لكل من البحرين والسعودية والعراق وفلسطين والكويت وليبيا وجنوب السودان وعدد من رجال الدولة ورؤساء وطلبة الجامعات واسر الطلبة المستجدين .