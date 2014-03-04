منع ناشطة أمريكية من دخول مصر بناء على طلب جهات سيادية

منعت سلطات مطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء دخول ناشطة أمريكية الجنسية فور وصولها من اسطنبول بسبب إدراجها علي قوائم الممنوعين من دخول البلاد بناء علي طلب احدي الجهات السيادية.

وذكرت مصادر أمنية بالمطار أن الراكبة وصلت علي الطائرة التركية القادمة من اسطنبول , وأثناء إنهاء إجراءات وصولها تبين أنها مدرجة فى قوائم الممنوعين من دخول البلاد.

وفور علم الراكبة التى تبلغ من العمر 52 عاما بهذا القرار، بدأت تكتب علي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن السلطات منعتها من الدخول بالرغم من أنها ناشطة سياسية.

وأضافت المصادر أنه تم ترك الراكبة بحريتها داخل صالة الترانزيت تكتب ما تشاء لحين موعد وصول الرحلة التي تغادر عليها , أشارت المصادر إلي انه لم يقترب من الراكبة أي فرد أمن أو يتحدث معها .