تعرّفي إلى "إتيكيت" التسوّق

يُشكّل التسوّق هواية، لا بل هوساً لدى معظم النساء اللواتي يقضين أوقات فراغهنّ في التجوال بين المحلات والمتاجر من أجل انتقاء البضائع الضرورية، والأخرى التي لا يحتجن إليها! ولكن، تذكري أنّ للتسوق أصولاً تُطلعك عليها خبيرة "الإتيكيت" نادين ضاهر:

ـ تجنّبي الدخول إلى المتجر، وفي يدك طعام أو شراب، تفادياً لتعليقات أنت بغنى عنها.

ـ ألقي التحية على الموظّفات، وتعاملي مع البائعة بلطف واحترام.

ـ أمسكي بيد أولادك منعاً من أن يبعثروا الأغراض ويسبّبوا الفوضى!

ـ تجنّبي لمس الأواني الزجاج والأدوات القابلة للكسر والملابس البيضاء، منعاً من اتّساخها.

ـ استفسري عن الغرض الذي تنوين شراءه، بدون المُجادلة في السعر.

ـ تحلّي بالصبر عند وقوفك قرب الصندوق حتى يأتي دورك، خصوصاً إذا كان هناك ازدحام، وتذكّري أنّ الموظفة لا يمكنها أن تتعامل مع أكثر من شخص، وامتنعي عن إلقاء اللوم عليها بسبب الانتظار.

ـ احرصي على ترك الحيوان الأليف، إذا كنت تصطحبينه معك خارج المحلّ، خصوصاً إذا كنت في متجر لبيع الأطعمة.

ـ لا تُطيلي الوقوف أمام الرفوف، وتحاشي أن تعطّلي حركة الآخرين.

ـ لا تقفي طويلاً مع الأشخاص الذين تعرفينهم وتلتقين بهم داخل المحل، فهناك أماكن مخصّصة للّقاءات.

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