3 حميات تضمن تثبيت وزنك بعد الحمية

إنّ اتباع الحميات أمر سهل بعض الشيء؛ ولكن هل سألت نفسك كيف ستضمنين عدم عودة الكيلوغرامات التي فقدتها، علماً أنّ الفترة التي تأتي بعد إنقاص الوزن هي الأهم، وهي التي تثبت نجاح الحمية؟

"سيدتي نت" يطلعك على أشهر الحميات الغذائية التي تساعدك في الحفاظ على نتائج فقدان الوزن، وفقاً لأبرز نتائج التقارير الطبية:

1- حمية رمز الجسم

يرى الباحثون القيّمون على هذه الحمية أنّ كلّ نظام غذائي أو نمط معيشي أو برنامج رياضي قد لا يتناسب مع جميع الفئات. فالناس تختلف في درجة الأيض أو إحراق السعرات، ولذا يصنّفون الأشخاص إلى نوعين، هما:

ـ ذوو البنية العضلية القويّة:يحتاج هؤلاء إلى حمية قليلة من البروتين، تقوم على تناول الأطعمة النباتية، وعلى بذل المزيد من النشاط البدني.

ـ ذوو البنية العضلية الأضعف: يحتاج هؤلاء إلى بذل مجهود بدنيّ أقلّ وإلى تناول البروتين و"الكربوهيدرات".

مقترحات الحمية لذوي البنية العضلية القوية:

ـ الفطور: حبوب الفطور الكاملة والحليب المقشود ومربّى الكرز.

ـ الغداء: الخضر المطهوة وحساء الخضر الطازج وطبق من السلطة ونصف كوب من الأرز البني.

ــ العشاء: طبق من "الباستا" المعدّة من القمح الكامل، مع سلطة الطماطم الطازجة.

مقترحات الحمية لذوي البنية العضلية الأضعف:

ـ الفطور: شريحتان من الخبز المحمّص، تطليان بمربّى الفراولة وقطعة من جبن "تشيدر".

ـ الغداء: 200 جرام من لحم البقر المشوي والمنزوع دسمه، وطبق من السلطة، وقطعة من الخبز المصنوع من الطحين الأسمر ونصف كوب من الأرز البني.

ـ العشاء: ساندويش كبير من التونا وسلطة الروكا والجرجير وثمرة من الفاكهة.

2- حمية "سكارسدال"

تسمح بتناول 1200 سعرة حرارية في اليوم، موزّعة وفق الآتي: 43% من البروتين و22.5% من الدهون و34.5% من "الكربوهيدرات". وتتوزع هذه السعرات، على 3 وجبات رئيسة. وهذه أبرز مميّزاتها:

ـ تشمل الوجبتان الجانبيّتان المسموح بهما الجزر والكرفس.

ـ لا يُسمح بإضافة الزيت والمايونيز إلى السلطة، مع الاستعاضة عنهما بالخلّ وعصير الليمون الحامض.

ـ تستهلك الخضر المسلوقة من دون إعدادها بالزبدة أو الزيت، مع نزع الطبقة الخارجية من الدجاج والديك الرومي قبل الأكل، على أن تكون الوجبات كافة خالية من الدهون.

ـ لا يجب أن تستمرّ الحمية أكثر من 14 يوماً في كلّ مرّة.

مقترحات حمية "سكارسدال":

ـ الفطور: ثمرة من البرتقال أو الليمون الهندي (الكريب فروت) وشريحة من الخبز المحمّص وبيضة مسلوقة.

ـ الغداء: تشكيلة من اللحوم الخالية من الدهون، مع الخضر المشوية كالطماطم والبصل.

العشاء: سلطة السمك وحساء ثمار البحر ونصف رغيف من الخبز الأسمر وطبق من السلطة وثمرة من الفاكهة.

3- حمية "أورنيش"

تعمل هذه الحمية وفقاً للشروط التالية:

ـ يسمح بتناول أقلّ من 10% من السعرات الحرارية اليومية من الدهون.

ـ تستهلك الأطعمة النباتية، وتستبعد الزيوت والمنتجات الحيوانية كافة، باستثناء الحليب القليل الدسم.

ـ تشطب الأطعمة النباتية الغنية بالدهون منها، كالأفوكادو والزيتون.

ـ تدعو إلى تناول كميّات كبيرة من الأطعمة المحتوية على 100% من الألياف و0% من الدهون.

ـ تتألّف من 3 وجبات رئيسة، عبارة عن الأطعمة الخالية من الدهون والغنيّة بالألياف، كالبقول والحبوب والخضر.

مقترحات حمية "أورنيش":

ـ الفطور: كوب من عصير البرتقال و150 جراماً من حبوب الإطور المعدّة من الطحين الأسمر و250 ملل من الحليب القليل الدسم.

ـ الغداء: طبق كبير من السلطة، وطبق كبير من الخضر المعدّة بطريقة "السوتيه"، وشريحة من خبز الثوم، وحساء الخضر المكوّن من البروكولي والبطاطس والبازيللاء والكوسى.

ـ العشاء: طبق من "الباستا" المطهوة مع الفليفلة الحمراء والخضر الخضراء كالسبانخ والبقدونس، مع الثوم وقشر الليمون المبشور، وسلطة خضراء وتفاحة.

شاهدي أيضاً:

تعرّفي إلى أسباب فشل الرياضة المنزليّة