افتتاح عيادات طبية بكلية الهندسة والتمريض والمدن الجامعية بقنا

صرح الدكتور ياسر المغربي مدير الادارة الطبية بالجامعة انه بناء على تعليمات الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة باهتمامه بالرعاية الصحية للطلاب وافق سيادته على تشغيل عيادات طبية بكلية الهندسة طوال ايام الاسبوع والمعهد الفنى للتمريض ومدرسة التمريض وعيادة طبية بالمدن الجامعية مبنى (ب) لتقديم الرعاية الطبية لطلاب الجامعة علاوة على المتابعة المستمرة للطلاب وعقد ندوات التوعية الطبية فى كافة الكليات والمدن الجامعية وأضاف ان العيادات سيتواجد بها طبيبا من الادارة الطبية بالجامعة باستمرار مؤكدا ان الجامعة ستشهد الكثير من العيادات الطبية.

بكافة الكليات بعد الانتهاء من افتتاح المرحلة الاولى لهذه العيادات ، وعن الفصل الدراسي الثانى والاستعداد له اكد الدكتور ياسر ان الادارة الطبية بالتنسيق مع كافة الادارات بالجامعة على استعداد كامل لبدء الدراسة من الناحية الطبية .