المركزي للإحصاء : 7% ارتفاعا في قيمة الإنتاج الزراعي خلال عام 2011 – 2012

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، ارتفاع قيمة الإنتاج الزراعى خلال العام 2011-2012 بنسبة 7 % لتسجل 267,42 مليار جنيه ، مقابل 249,99 مليار جنيه خلال العام 2010 – 2011.

وأوضح الجهاز – فى النشرة السنوية لتقديرات الدخل من القطاع الزراعى خلال العام 2011-2012 والصادرة اليوم الثلاثاء – أن قيمة صافى الدخل الزراعى خلال الفترة المذكورة زادت لتسجل 190,82 مليار جنيه ، مقابل 179,68 مليار جنيه خلال العام السابق عليه ، بارتفاع بلغ 6,2٪.

وأضاف الجهاز- في نشرته السنوية ـ أن الإنتاج النباتى احتل المرتبة الأولى بنسبة 60,1٪ ، يليه الإنتاج الحيوانى بنسـبة 33,2٪ ، ثـم الإنتاج السمكى بنسبة 6,6٪ ، بينما تحتل المنتجات الحشرية المرتبة الأخيـرة بنسبة 0,1٪ ، من إجمالى قيمة الإنتاج الزراعي.

وأشار المركزي للإحصاء إلى ارتفاع قيمة مستلزمات الإنتـاج الزراعـى بنحو 9 % لتبلغ 76,61 مليار جنيه خلال عام 2011-2012 ، مقـابـل 70,31 مليـار جنيه عام 2010-2011 ، مبينا أن قيمة مستلزمات الإنتاج الحيواني استحوذت على المرتبة الأولى حيث بلغت 52,53 مليار جنيه بنسبـة 68,6٪ ، تليها قيمة مستلزمات الإنتاج النباتى بنحو 22,51 مليـار جنيـه بنسبة 29,4٪ ، وتأتى فى المرتبة الأخيرة قيمة مستلزمات الإنتاج السمكى حــيث بلغــت1,57 مليار جنيه ، بنسبة 2,0٪ من إجمالي قيمة مستلزمات الإنتاج الزراعى.

أ ش أ