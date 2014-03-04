تحرير 45 محضر مخالفة ذبح خارج السلخانة بقنا

أعلن السيد عبد الحميد الهجان محافظ قنا أن مديرية الطب البيطري بقنا وضعت ضوابط حاسمة لمنع ذبح اللحوم خارج المجازر المرخصة وذلك لمواجهة ظاهرة الذبح خارج المجازر حيث انه تم تحرير عدد 45 محضر لضبط عدد 74 كجم من جميع أنواع اللحوم مخالفة ذبح خارج السلخانة وبيعها وذلك بمراكز أبو تشت ونقادة .

وأشار إلي أن الكميات التي تم الكشف عليها من اللحوم والدواجن التي يتم تسليمها إلي المستشفيات ودور الرعاية والمدن الجامعية ومديرية الأمن بلغت عددها 43 ألف و649 كجم خلال الشهر الماضي وذلك من خلال وجود تفتيش يومي من إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم بالطب البيطري تحت إشراف أطباء بيطريين مدربين ذوي كفاءة عالية .

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها المحافظة للحفاظ على صحة المواطن القنائي وسعياً نـحو توفير غذاء صحي وآمن .