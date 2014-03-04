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سفينتان حربيتان روسيتان تعبران مضيق البسفور إلى البحر الأسود

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سفينتان حربيتان روسيتان تعبران مضيق البسفور إلى البحر الأسود سفينتان حربيتان روسيتان تعبران مضيق البسفور إلى البحر الأسود

عبرت سفينتان حربيتان روسيتان ، صباح اليوم الثلاثاء ، مضيق البسفور متجهة إلى البحر الأسود بعد انتقال سفن حربية أمريكية من مياه البحر المتوسط إلى البحر الأسود في ظل التطورات الجارية في شبه جزيرة القرم.

وذكرت محطة (إن. تي. في.) التركية اليوم أن السفينتين التابعتين للأسطول الحربي الروسي عبرتا من مضيق البسفور دون مرافقة من زوارق خفر السواحل التركية.

وكانت السلطات الروسية قد أصدرت تعليمات للسفينتين الحربيتين المكلفتين بمتابعة الحرب الأهلية في سوريا بالانتقال من مياه البحر المتوسط إلى البحر الأسود.

 

أ ش أ

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