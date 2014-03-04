وزير الصحة يفاجئ مستشفى بولاق الدكرور ويؤكد على أهمية تطبيق المعايير الدولية

قام الأستاذ الدكتور عادل عدوى وزير الصحه والسكان بزيارة مفاجئة صباح اليوم الثلاثاء لمستشفى بولاق الدكرور وذلك للوقوف على مستوى الخدمة الطبيه للمرضى.

تفقد وزير الصحه أقسام الإستقبال والطوارئ والعيادات الخارجيه ، إستمع فيها إلى عدد المواطنين ، كما إستمع إلى عدد من مقدمى الخدمة من أطباء وتمريض ووعد بالعمل على تلبية مطالبهم ، وذلك دعما لوصول الخدمات الصحيه المجوده للمرضى.

أكد الدكتور عادل عدوى خلال زيارته المفاجئه لمستشفى بولاق الدكرور على ان المنظومه الصحيه المتكامله تتطلب تطبيق المعايير الدولية من مكافحة العدوى بالمستشفيات ، وكذلك أسس الجودة الطبيه الشامله والتى يراها قريبة المنال شريطة تعاون كل الجهات وجميع مقدمى الخدمه الصحيه.