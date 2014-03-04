احتراق سيارة ضابط شرطة في ظروف غامضة بالمنيا

احترقت سيارة ملاكي ملك ضابط بشرطة المسطحات المائية بالمنيا , وتكثف أجهزة الأمن جهودها للتعرف علي ملابسات الواقعه , بينما رجحت التحريات الأوليه للبحث الجنائي , تورط عناصر إخوانية في إرتكابها.

كان اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا قد تلقى إخطارًا من العميد عمر خليفة مأمور قسم شرطة المنيا يفيد بتلقيه بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بشارع محمد عبدالصمد بعزبة شاهين دائرة القسم , وبالإنتقال والفحص، تبيّن أشتعال حريق بسيارة ملك الرائد عبدالعزيز محمد عبدالصمد، ضابط بقسم شرطة المسطحات المائية التابعة لمديرية الأمن .

وبالفحص تبين أن السيارة ماركة هيونداي نبيتي اللون تحمل لوحات 2027 ملاكي المنيا , وبالمعاينة تبيّن وجود كسر بالفانوس الأمامي الأيمن وشرخ بالبرابرايز الأمامي وآثار حريق بالإطار الأيسر الأمامي للسيارة , كما وُجدت آثار حرق بالموتور، ولم يتم تحديد سبب الحريق, ولم ينتج عن الحريق أي وفيات أو مصابين، وتم إخماد الحريق بمعرفة الأهالي .

وحرر عن الواقعة المحضر رقم 2363 إداري المنيا لسنة 2014, وأخطرت النيابة العامه للتحقيق