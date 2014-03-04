لجان لفحص الطلاب ظاهرياً ونشر المناهج المحذوفة على مدارس أسيوط

أكد اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط استعداد كافة مدارس وإدارات محافظة أسيوط لبدء الفصل الدراسي الثاني بوضع خطة للحد من انتشار الأمراض الوبائية بالتعاون مع مديرية الصحة مشدداً على ضرورة الإهتمام بصحة التلاميذ والحفاظ عليهم من الأمراض الموسمية.

وأضاف فتحي داوود وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط أنه سيتم نشر الخطة الشهرية للمناهج عقب حذف أجزاء من بعض المواد لعدد من السنوات الدراسية نظراً لقصر مدة الدراسة لافتاً إلى تشكيل لجان صحية بكافة المدارس بمراكز وقرى المحافظة لمتابعة الطلاب والحد من انتشار الأوبئة والأمراض.

وأشار وكيل الوزارة أنه سيتم فحص التلاميذ والمدرسين ظاهرياً وبصفة دورية وإعطاء اجازات إجبارية للحالات المشتبه إصابتها بمرض الأنفلونزا والتركيز علي النظافة العامة داخل المدارس وضرورة تنظيف الأسطح بصفة يومية وملاحظة نسبة الغياب بين التلاميذ والعاملين بالمدارس ومعرفة أسباب الغياب لتجنب أي مخاطر علي صحة التلاميذ .

وأضاف داوود انه سيتم تخصيص مكان بكل مدرسة لعزل الحالات المشتبه بها لحين إحالتها للمستشفي والحد من انتشار العادات السيئة التي قد تضر بصحة التلاميذ مشيراً إلى توعية التلاميذ والمدرسين والإداريين بالأمراض الوبائية بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالة مثيرة للشك .