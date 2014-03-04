أخبار عاجلة

تغطية خاصة - وزير الخارجية : الرئيس السيسي سيقابل رؤساء الشركات الأمريكية الكبرى بعد قليل -
تغطية خاصة - وزير الخارجية : لقاء الرئيسين شهد حفاوة استقبال من ترامب للسيسي -
تغطية خاصة - وزير الخارجية :الرئيس السيسي طرح رؤيته الكاملة عن الإخوان وتأثيرهم السلبي على المنطقة -
تغطية خاصة - عادل العدوي : 30 يونيو حدث غير الخريطة الإستراتيجية للمنطقة العربية -
تغطية خاصة - وزير الخارجية : ترامب أكد على دعم كامل لمصر سياسياً وإقتصادياً وضد الإرهاب -
«تميم» يرصد 200 مليون دولار لاغتيال شخصيات مصرية بارزة! -
صحيفة: السيسى أول رئيس مصرى يستقبله حرس الشرف بأعلام الـ50 ولاية منذ 2009 -
ترامب يكسر بروتوكول افتتاح رؤساء أمريكا دورى البيسبول للقاء السيسي -
تغطية خاصة - حامد عز الدين : مدهش هذا الكم من العداوة التي يتعامل بها الإعلام الأمريكي مع ترامب -
اكتشاف هرم جديد بدهشور.. تعرف على أشهر الأهرامات الموجودة في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

لجان لفحص الطلاب ظاهرياً ونشر المناهج المحذوفة على مدارس أسيوط

Google+ Print
لجان لفحص الطلاب ظاهرياً ونشر المناهج المحذوفة على مدارس أسيوط لجان لفحص الطلاب ظاهرياً ونشر المناهج المحذوفة على مدارس أسيوط

 

أرشيفية

أكد اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط استعداد كافة مدارس وإدارات محافظة أسيوط لبدء الفصل الدراسي الثاني بوضع خطة للحد من انتشار الأمراض الوبائية بالتعاون مع مديرية الصحة مشدداً على ضرورة الإهتمام بصحة التلاميذ والحفاظ عليهم من الأمراض الموسمية.

وأضاف فتحي داوود وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط أنه سيتم نشر الخطة الشهرية للمناهج عقب حذف أجزاء من بعض المواد لعدد من السنوات الدراسية نظراً لقصر مدة الدراسة لافتاً إلى تشكيل لجان صحية بكافة المدارس بمراكز وقرى المحافظة لمتابعة الطلاب والحد من انتشار الأوبئة والأمراض.

وأشار وكيل الوزارة أنه سيتم فحص التلاميذ والمدرسين ظاهرياً وبصفة دورية وإعطاء اجازات إجبارية للحالات المشتبه إصابتها بمرض الأنفلونزا والتركيز علي النظافة العامة داخل المدارس وضرورة تنظيف الأسطح بصفة يومية وملاحظة نسبة الغياب بين التلاميذ والعاملين بالمدارس ومعرفة أسباب الغياب لتجنب أي مخاطر علي صحة التلاميذ .

وأضاف داوود انه سيتم تخصيص مكان بكل مدرسة لعزل الحالات المشتبه بها لحين إحالتها للمستشفي والحد من انتشار العادات السيئة التي قد تضر بصحة التلاميذ مشيراً إلى توعية التلاميذ والمدرسين والإداريين بالأمراض الوبائية بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالة مثيرة للشك .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا