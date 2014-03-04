فوربس :22.3 مليار دولار حجم ثروة أغني 8 شخصيات مصرية خلال عام 2014

كشفت مجلة “فوربس” الامريكية عن قائمتها السنوية لأغنى أغنياء العالم في عام 2014 والتي شهدت تغييرات عديدة عن العام الماضي، حيث عاد “بيل جيتس” للصدارة مرة أخرى بعد غياب أربع سنوات لترتفع ثروته من 67 مليار دولار إلى 76 مليار دولار هذا العام.

وأوضحت المجلة أن إجمالي ثروات المصريين بقائمة “فوربس 2014 بلغت ما قيمته 22,3 مليار دولار، وجاء في صدارة الأثرياء المصريين رجل الأعمال ” نصيف ساويرس” والذي قدرت ثروته بـ 6,7 مليار دولار,وتراجع “نصيف” من المركز 182 في عام 2013 إلى المركز 205 في العام 2014.

وأشارت إلى أن محمد منصور أحتل المركز الثاني في قائمة المصريين بثروة بلغت 3,1 مليار دولار مرتفعا من المركز 670 في قائمة عام 2013 إلى 520 في قائمة عام 2014,ثم جاء فى المركز الثالث نجيب ساويرس بحجم ثروه سجلت 8ر2 مليار دولار يليه أونسي ساويرس ب 2,4 مليار دولار ثم يوسف منصور والذى قدرت ثروته بنحو 2,3 مليار دولار يعقبه محمد الفايد ب 1,9 مليار دولار و ياسين منصور بثروة بلغت 1,8 مليار دولار واحتل المركز الثامن سميح ساويرس بحجم ثروة بلغت 1,3 مليار دولار ، فى حين بلغت ثروة عائلة ساويرس ( نصيف، نجيب، أونسي، سميح) نحو 13,2 مليار دولار، طبقا لقائمة “فوربس”.

وبينت المجلة أنه دخل في القائمة هذا العام نحو 42 إمرأة هذا العام ليصبح عدد النساء 172 تتصدرهم الأمريكية “كريستي والتون وعائلتها” بثروة قدرها 36,7 مليار دولار وتأتي في المركز التاسع .

وتصدر أثرياء العرب “الأمير الوليد بن طلال” رغم تراجعه للمركز الثلاثين من المركز السادس والعشرين في الوقت الذي ارتفعت فيه ثروته 400 مليون دولار, لتبلغ ثروته نحو 4ر20 مليار دولار.

أ ش أ