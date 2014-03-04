بالصور..محافظة أسوان تشارك في بورصة برلين للسياحة لأول مرة بجناح خاص

أعلن اللواء مصطفي يسري، محافظ أسوان، عن مشاركته في فعاليات بورصة برلين العالمية للسياحة والسفر المقرر تنظيمها في الفترة من 5 إلي 9 مارس الجاري لتمثيل جناح أسوان في البورصة لأول مرة من أجل عرض المقومات السياحية التي تتمتع بها المحافظة فى هذا الملتقى السياحى.
ويعتبر الملتقى من أهم الأسواق السياحية العالمية ، لافتاً إلي أنه سيحرص علي عرض برنامج سياحي متكامل لأسوان داخل هذا الملتقى بالتنسيق مع وزارة السياحة للتسويق والترويج الجيد الذي يليق بما تمتلكه من تنوع في المنتج السياحيوالذي يمتد إلي السياحة النيلية والبيئية والترفيهية والسفاري والصيد والعلاجية ، بجانب السياحة الثقافية والأثرية ، وأيضاً الطبيعة الخلابة .
وأضاف يسرى بأن أسوان لم تكتشف سياحياً بعد حيث أنها مرتبطة بالبرنامج السياحى للأقصر ، علي الرغم من توافر مزارات عديدة لديها لم تدرج في برامج السياحة الوافدة منها المعابد الصخرية وأثار النوبة بين أسوان وأبو سمبل بجانب مقابر الكاب
> بأدفو والسلسلة بكوم امبو ومنطقة الفنتين الأثرية بجزيرة أسوان ،بالإضافة إلي مراكز السياحة البيئية بغرب سهيل وأبو سمبل السياحية ،وأيضاً مناطق السياحة العلاجية والمحميات والجزر الطبيعية والتى ستساهم بشكل مباشر فى زيادة معدلات الحركة و الليالي السياحية .
وأشار أنه في نفس الوقت فأسوان لديها البنية الأساسية السياحية المتكاملة من منشآت فندقية و مطارات وموانئ وطرق برية وسكك حديدية تربط أسوان بالمقاصد السياحية المصرية ، بالإضافة إلي رحلات طيران الشارتر وأيضاً الرحلات النيلية لأفريقيا عبر مينائي السد العالي وحلفا .
وأوضح يسري بأن معرض برلين سيكون فرصة مناسبة لتغيير المفاهيم الخاطئة لدي منظمي وشركات الرحلات السياحية الدولية عن استقرار الأوضاع الأمنية ، مؤكدً أن التناول الإعلامي يشوبه الكثير من التهويل مما أدى إلى قيام بعض الدول