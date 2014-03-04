بالصور..محافظة أسوان تشارك في بورصة برلين للسياحة لأول مرة بجناح خاص

أعلن اللواء مصطفي يسري، محافظ أسوان، عن مشاركته في فعاليات بورصة برلين العالمية للسياحة والسفر المقرر تنظيمها في الفترة من 5 إلي 9 مارس الجاري لتمثيل جناح أسوان في البورصة لأول مرة من أجل عرض المقومات السياحية التي تتمتع بها المحافظة فى هذا الملتقى السياحى.

ويعتبر الملتقى من أهم الأسواق السياحية العالمية ، لافتاً إلي أنه سيحرص علي عرض برنامج سياحي متكامل لأسوان داخل هذا الملتقى بالتنسيق مع وزارة السياحة للتسويق والترويج الجيد الذي يليق بما تمتلكه من تنوع في المنتج السياحيوالذي يمتد إلي السياحة النيلية والبيئية والترفيهية والسفاري والصيد والعلاجية ، بجانب السياحة الثقافية والأثرية ، وأيضاً الطبيعة الخلابة .