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وزير التموين يزور القليوبية لافتتاح صومعة القمح بميت حلفا

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وزير التموين يزور القليوبية لافتتاح صومعة القمح بميت حلفا وزير التموين يزور القليوبية لافتتاح صومعة القمح بميت حلفا

الدكتور خالد حنفي وزير

افتتح خالد حنفي وزير التموين والتجارة صومعة العهد الجديد بميت حلفا بقليوب بهدف تخزين وتوريد 60 الف طن  وتفقد  عددًا من المخابز ببنها والمرور على سوق الجملة للفاكهة والخضار بمنطقة الحرس الوطنى وفى نهاية الجولة سيزور حنفى الغرفة التجارية بميدان سعد زغلول ببنها.

يرافقه في الجولة المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية ، وفكري قورة وكيل وزارة التموين بالقليوبية.

واشار الوزير علي أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة العمل على تقليل حجم الاستيراد من القمح  وتقليل تراكم المخزون لفترة كبيرة مع ضمان التوريد في نفس الوقت المناسب مما يخفض تكلفة التخزين والهادر ويزود من كفاءة الاستخدام.

مشيرا الي  ان المصلحة العامة هي عملية الشراء بأجود الأنواع وبأقل الأسعار من أي مكان.

واكد وزير التموين، على صعوبة تطبيق  التسعيرة الاسترشادية فى الفترة الحالية لأنها ستعمل على خلق سوق سوداء وستزيد من المنتفعين والمتاجرين بقوت الشعب المصري ، مشيرا الي أنه لن يترك الأسعار للانفلات وسيعمل على تحسن منظومة التجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

 

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