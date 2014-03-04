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وزير الصحة : لابد من النظر في المخصصات المالية للوزارة في الموازنة الجديدة

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وزير الصحة : لابد من النظر في المخصصات المالية للوزارة في الموازنة الجديدة وزير الصحة : لابد من النظر في المخصصات المالية للوزارة في الموازنة الجديدة

قال الدكتور عادل العدوي وزير الصحة، إن التعبير عن المطالب الخاصة بالأطباء حق مشروع ولكن دون المساس بمصلحة العمل والمرضى وفي ظل إطار القانون. مؤكدا أن الأطباء ينفذون الإضراب بعيدا عن الحالات الحرجة وفي العيادات الخارجية فقط.

وأضاف “رفضت تولي الوزارة في عهد الدكتور كمال الجنزوري لكون منصبي بالنسبة للمواطن في هذه المرحلة كان أهم”.

وقال العدوى، خلال حواره للحياة اليوم، إنه لابد من النظر في المخصصات المالية للوزارة في الموازنة الجديدة حتى نحقق مصلحة المريض، مشيراً إلى أن الأطباء أول من سيتفهمون الأزمات التي تمر بها الدولة ولكن يجب أن يتم تحديد جدول زمني.

وحول انفلونزا الخنازير مع عودة المدارس والجامعات، قال وزير الصحة إن دورهم في هذا الشأن القيام بتوفير منظومة كاملة لرصد أي حالات يتم الاشتباه فيها بالمدارس والجامعات وأخذ عينات للتأكد من سلامة الطلبة أو علاج الحالات المصابة.

وأكد أنه لم يكن هناك تعتيم من جانب الوزارة في المعلومات الخاصة بعدد الإصابات والوفيات بسبب الأمراض والأوبئة خاصة أن المنظمات الدولية تراقب الوزارة والمستشفيات المختلفة.

وحول جهاز القوات المسلحة لعلاج فيروس سي والايدز، قال إن الاكتشاف الخاص بالتشخصي يعلم عنه جيدا وحضر تجاربه وقت أن تم تشكيل لجنة لفحص الجهاز الذي أعده الفريق البحثي من الهيئة الهندسية مؤكدا أنه اطلع على جهاز التشخيص وقامت اللجنة باعتماد هذا الجهاز التشخيصي وثبت نجاحه ونتائجه تفوق التحاليل العادية. مشيرا إلى أن هذا أحد الأجهزة أما فيما يتعلق بالجهاز العلاجي قال إنه سيتم تشكيل لجنة لفحص الجهاز.

وأكد أنه لا يستطيع الإعلان عن قبول او رفض الجهاز العلاجي قبل تشكيل لجنة لفحص الجهاز. مشيرا إلى أنه ليس لديه معلومات كاملة حول الجهاز العلاجي لفيروس سي.
> وأشار إلى أن فيروس سي يستهلك من طاقات البشر في وقدراتنا الإنتاجية مؤكدا أن هناك 150 ألف مريض جديد كل عام يصاب بالفيروسات الكبدية.

وحول حق المواطنين في العلاج على نفقة الدولة وفقا للدستور الجديد، أكد أنه سيتم تطبيق مشروع التأمين الصحي الذي يحقق حق المواطنين في الدستور ولكن لا يمكن تنفيذه في يوم وليلة ويجب تحديد التفاصيل الكاملة والإجراءات لتنفيذ هذه الخدمة كحق في العلاج.

وقال إن المهندس محلب أكد لي في أول لقاء أن البلد في حاجة لمزيد من الجهد والتعب وتجمعني به صفات مشتركة كثيرة. مؤكدا أنه طلب الدعم الكامل من للملف الصحي وأنه سينتقل بمكتبه إلى الميدان مشيرا إلى المستشفيات.

وحول أولويات الخدمات الصحية للمواطنين خاصة في المحافظات أشار إلى أن هناك 5 آلاف وحدة صحية على مستوى الجمهورية وسيكون هناك دور كبير للوزارة في المحافظات وستقوم الوزارة بتدريب وتوعية المواطنين والعاملين بالمجال للتعامل مع المواطنين وتحويلها إلى العناية الكاملة للمواطنين، مضيفاً أنه قريبا ستصل الوزارة إلى علاج لفيروس سي بسعر مناسب للمواطنين.

 

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