وصول هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية الاتحادية لأكاديمية الشرطة.. وغياب “العوا”

وصلت منذ قليل هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد مرسى و قيادات الإخوان ، لمقر أكاديمية الشرطة قبل نظر جلسات محاكمتهم فى قضية ”قتل متظاهري الاتحادية” .

وحضر على رأس هيئة الدفاع المحامون محمد الدماطي، ومحمد طوسون، وأسامة الحلو وباقي فريق الدفاع، فى حين غاب الدكتور محمد سليم العوا

> وتستأنف محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي، و14 آخرين بينهم قيادات بارزة بجماعة الإخوان المسلمين، في قضية ”قتل متظاهري الاتحادية” في ديسمبر 2012 .

ومن المقرر أن تستمع المحكمة لتقرير لجنة الخبراء المشكلة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون حول تسريبات حديث الرئيس المعزول والدكتور سليم العوا رئيس هئية الدفاع .