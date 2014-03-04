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وصول هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية الاتحادية لأكاديمية الشرطة.. وغياب “العوا”

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وصول هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية الاتحادية لأكاديمية الشرطة.. وغياب “العوا” وصول هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية الاتحادية لأكاديمية الشرطة.. وغياب “العوا”

ارشيفية

وصلت منذ قليل هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد مرسى و قيادات الإخوان ، لمقر أكاديمية الشرطة قبل نظر جلسات محاكمتهم فى قضية ”قتل متظاهري الاتحادية” .

وحضر على رأس هيئة الدفاع المحامون محمد الدماطي، ومحمد طوسون، وأسامة الحلو وباقي فريق الدفاع، فى حين غاب الدكتور محمد سليم العوا
> وتستأنف محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي، و14 آخرين بينهم قيادات بارزة بجماعة الإخوان المسلمين، في قضية ”قتل متظاهري الاتحادية” في ديسمبر 2012 .

ومن المقرر أن تستمع المحكمة لتقرير لجنة الخبراء المشكلة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون حول تسريبات حديث الرئيس المعزول والدكتور سليم العوا رئيس هئية الدفاع .

 

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