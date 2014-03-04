ضبط عاطل بحوزته 5 لفافات بانجو وطبنجة بدمياط

تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات برئاسة الرائد لؤى باهر من ضبط المدعو إكرامي .م .ج سن 33 عاطل ومقيم بناحية منية دمياط دائرة قسم شرطة أول دمياط .. وبحوزته 5 لفافات تحوى كل منها كمية من نبات البانجو المخدر وزنت جميعها حوالي 15 كيلو جرام ومبلغ مالي 35 جنيه وكذا، سلاح ناري عبارة عن طبنجة ماركة بريتا عيار 9 مم قصير و4 طلقات من ذات العيار وذلك أثناء تواجده بشارع كورنيش النيل دائرة مركز شرطة دمياط .

وبالكشف عليه جنائياً تبين أنه مسجل جنائياً تحت رقم 527 فئة ” ب ” فرض سيطرة وسبق إتهامه والحكم عليه فى 12 قضية ” سرقة – سلاح ناري – مخدرات ” .

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والسلاح للدفاع .

> تحرر عن ذلك المحضر رقم 41 / 3931 جنايات مركز شرطة دميـاط لسنة 2014م .