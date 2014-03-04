فرقة رضا تختتم المهرجان القومي للفنون الشعبية بالبالون

شهد ختام المهرجان القومي للفنون الشعبية نجاحًا جماهيريًا حيث أبدى الحضور إعجابهم بما قدمته فرقة رضا للفنون الشعبية وفرقة الواحات البحرية التلقائية، من استعراضات تجسد عادات وتقاليد المجتمعات فى مناسباتهم .

وشهد حفال الختام ، الليلة الماضية ، محمد ابو الخير رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي والفنان عماد سعيد رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية و. محمد رضا الشينى نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والمخرج ناصر عبد المنعم رئيس المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية وهانى ابو الحسن مدير المركز.

وقال أبو الخير فى ختام المهرجان انه سعيد بنجاح المهرجان، ويتمنى المزيد من العمل حتى تضاء كل مسارح مصر وقصورها ومراكزها الثقافية، ووجه الشكر لكل فريق العمل المشارك فى المهرجان.

وقد حرص عدد من الفنانين والكتاب حضور معظم فعاليات المهرجان، كان من بينهم الفنان” سامح يسرى، والفنانة” أمانى جادو” ، الكاتبة “سها السمان”.

وتألقت بشكل منقطع النظير فرقة”الواحات البحرية التلقائية” فى المهرجان، حيث قدمت الفرقة صورة حقيقية مبدعة “للأفراح” وصورت مشاهد لكافة مراحله اعتبارا من مرحلة التعارف بين العروسين مرورا بإتفاق الأهل على العرس وزفة أثاث العروسة حتى يوم الزفاف، إلى جانب استعراضات حية لعادات وتقاليد أهالى الواحات فى مختلف المناسبات.

واختتم المهرجان بأشهر استعراضات فرقة “رضــا ” للفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير “ايهاب حسن”، وقدمت الفرقة 7 استعراضات من إبداعات رائد الإستعراضات الشعبية فى مصر الفنان القدير” محمود رضــا “.

جدير بالذكر ان المهرجان القومى للفنون الشعبية، نظمه البيت الفنى للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان القدير” عماد سعيد” بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الشاعر” سعد عبد الرحمن” والمركز القومى لمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج” ناصر عبد المنعم” فى الفترة من 25 فبراير حتى 3 مارس 2014 على مسرح البالون.

أ ش أ