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ضبط مدير شركة طيران لتهريبه أدوية “تخصيب” بالمطار

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ضبط مدير شركة طيران لتهريبه أدوية “تخصيب” بالمطار ضبط مدير شركة طيران لتهريبه أدوية “تخصيب” بالمطار

4 مارس 2014 | 9:27 صباحاً

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مطار القاهرة

مطار القاهرة

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء، مدير لإحدي شركات الطيران العاملة بالمطار خلال عودته من وبرفقته زوجته، وداخل حقائبه كمية كبيرة من الأدوية المتنوعة والتي من بينها كمية كبيرة لعلاج التخصيب باهظ الثمن.

وأثناء إنهاء  إجراءات وصول ركاب الطائرة القادمة من الرياض اشتبه رجال الجمارك في مدير شركة الطيران، وبتفتيشه تم ضبط الأدوية، التي قيمتها تصل إلي مئات الآلاف.

وأمر أحمد حسن عبد المجيد وكيل الادارة المركزية لجمارك المطار باتخاذ الاجراءات القانونية مع الراكب .

عاجل 2014-03-04

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