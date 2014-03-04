المعارضة السورية: مقتل 30 من القوات الحكومية في اشتباكات بحلب

أعلن ناشطون في المعارضة السورية، الثلاثاء، مقتل 30 شخصًا في صفوف القوات الحكومية، في اشتباكات اندلعت مع الجيش الحر، في محافظة حلب شمال سوريا.

وذكرت شبكة «سكاي نيوز» أن القتلى سقطوا في هجوم شنته المعارضة على حاجزي ديمان والحسينية، جنوب السفيرة بريف حلب.

وقال اتحاد تنسيقيات الثورة في ريف دمشق إن دبابات الجيش المتمركزة في جبل المضيع استهدفت الحي الغربي لمدينة الكسوة، دون ورود معلومات عن سقوط ضحايا.

وأكد الناشطون أن الاشتباكات في دمشق تجددت، فجر الثلاثاء، بين مقاتلي الجيش الحر والقوات الحكومية على عدة محاور في حي التضامن بجنوب العاصمة.