السيسي يشهد انتهاء التدريب الأساسي للطلاب الجدد بالكلية الحربية

يشهد المشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع حفل انتهاء التدريب الأساسي للطلاب الجدد بالكلية الحربية صباح اليوم بحضور رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة الجيش.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه مصادر لـ”فيتو” أن السيسي سيعلن اليوم قراره النهائي في الترشح للانتخابات الرئاسية.

وأوضحت المصادر أنه تمت دعوة عدد كبير من الإعلاميين والسياسيين والشخصيات العامة لحضور الاحتفال مما يرجح إعلان “السيسي” موقفه من الانتخابات الرئاسية.

وقالت المصادر: إن الكلية الحربية هي المكان الأنسب لإعلان القرار خاصة بعد انتهاء مجلس الدولة من مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، والذي سيتم تسليمه للرئاسة صباح غد الثلاثاء.