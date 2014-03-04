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رجال الدفاع المدني في رماح يوزعون نشرات السلامة

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رجال الدفاع المدني في رماح يوزعون نشرات السلامة رجال الدفاع المدني في رماح يوزعون نشرات السلامة

    دشن محافظ محافظة رماح فهد بن عبدالله المسعود انطلاق فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني بمحافظة رماح تحت شعار نحو مجتمع آمن).

وقام المحافظ ومرافقوه بجولة على آليات الدفاع المدني المشاركة يرافقه مدير الدفاع المدني بمحافظة رماح المقدم فيحان العتيبي ورئيس لجنة الاحتفاء بيوم الدفاع العالمي برماح الرائد نواف بن شوية.

وقد استمع الجميع الى شرح موجز عن آليات الدفاع المدني واختصاصاتها بعد ذلك انطلقت مسيرة الدفاع المدني في أرجاء المحافظة حيث قام رجال الدفاع المدني بتوزيع النشرات والكتيبات التي تحتوي على معلومات السلامة العامة على المواطنين، ومن ضمن خطة مدني رماح زيارة القرى والهجر وايضاً استقبال الوفود المدرسية لتعزيز شعار الحملة وهو (نحو مجتمع آمن).

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