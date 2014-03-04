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إيداع 1.2 مليار في حسابات مستفيدي «الضمان» الشهر الجاري

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إيداع 1.2 مليار في حسابات مستفيدي «الضمان» الشهر الجاري إيداع 1.2 مليار في حسابات مستفيدي «الضمان» الشهر الجاري

    بلغ مجموع ما خصصته وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية لمستفيدي الضمان الاجتماعي ومستفيداته من معاشات لشهر جمادى الأولى الجاري أكثر من 1.2 مليار شملت 851.238 حالة ضمانية.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد بن دخيل الله الثبيتي، إن هذا المبلغ قد أودع في حسابات المستفيدين والمستفيدات من معاشات الضمان الاجتماعي مطلع شهر جمادى الأولى، وبدأ السحب من هذه المبالغ عن طريق بطاقات الصرف الآلي كالمعتاد للمستفيدين.

واضاف: «نظراً لأن جل ما يصرفه الضمان الاجتماعي هو من أموال الزكاة، فإن وكالة الضمان الاجتماعي تقوم شهرياً وبشكل مستمر بدراسة بيانات المستفيدات والمستفيدين من الضمان الاجتماعي وتحليلها بواسطة البحث الآلي والتعاملات الإلكترونية»، مشيراً إلى أن هناك عدداً من الحالات المسجلة بلغت 8437 حالة لم تدرج ضمن المستفيدين والمستفيدات، إما بسبب وفاة المستفيد، أو الزواج، أو زيادة الدخل، أو زيادة عدد العمالة التي على كفالة المستفيد، أو عدم ثبوت الطلاق، كما أن الشروط لم تنطبق على 990 حالة من الحالات الجديدة، فلم يتم تسجيلها.

وبين الثبيتي أن الإعلان شهرياً عن إيداع هذه المبالغ يأتي تقديراً لاحتياج كثير من الأسر المستفيدة إليها، وإشعاراً لها بذلك للمبادرة إلى الاستفادة منها، لاسيما أن هناك من هم في مناطق نائية يصعب عليهم تجشم عناء السفر لتقاضي مخصصاتهم مالم تكن أودعت.

ولفت إلى أنه تم في هذا الشهر إضافة 17995 حالة ضمانية جديدة من المتعففين والمستحقين من مختلف الفئات التي تشملها خدمات الضمان الاجتماعي والمتمثلة في الأيتام، العجز الكلي، الأرامل، العجز الموقت، مفقودي العائل، وفي جميع مناطق المملكة.

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