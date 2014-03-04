علماء التربية النموذجية يصنعون عطوراً ومنظفات خاصة بالمدارس

من أهم الأمور التي تحرص عليها مدارس التربية النموذجية في سياستها التعليمية والتربوية البعد قدر المستطاع عن التعليم التقليدي واستطاعة تنفيذ رؤاها وتطلعاتها على أرض الواقع وذلك من خلال استقطاب أفضل الكوادر القيادية السعودية في ميدان التربية والتعليم وتدعيمهم بشراكات عالمية مع أقوى الشركات العالمية "امريكية، أوروبية" المتخصصة في مجال التربية والتعليم.

ومن أهم الأمور التي تساعد على تفجير طاقات الطلاب هي نقل التعليم من التلقين والتعليم التقليدي إلى المتعة حيث استطاع مجموعة من طلاب النادي العلمي بالمرحلة الابتدائية في مجمع الروابي بمساعدة معلميهم من تطبيق بعض التجارب العلمية لإنتاج العطور واللسيونات والكولونيا وكذلك بعض المنظفات والمعقمات الصحية ومرطب للجلد والبشرة بطريقة علمية صحية سليمة واستطاع كل طالب من وضع لمسة خاصة بمنتجه ووضع اسمه أو اختيار اسم لهذا المنتج وبدورهم اهدى الطلاب منتوجاتهم لأولياء أمورهم كهدية عرفان لاهتمامهم بهم واختيار افضل المدارس لينهلوا من العلم ولتكون هذه الاختراعات بداية المشوار في طريق العلم ليصبحوا بإذن الله علماء الغد وقد أشرف على هذه التجارب مشرف النادي العلمي الأستاذ محمد معن والأستاذ خالد بدر العضو المشارك في النادي العلمي.