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العبدالكريم: مهرجان القراءة نموذج فريد للأنشطة المعرفية الموجهة للطلاب والطالبات

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العبدالكريم: مهرجان القراءة نموذج فريد للأنشطة المعرفية الموجهة للطلاب والطالبات العبدالكريم: مهرجان القراءة نموذج فريد للأنشطة المعرفية الموجهة للطلاب والطالبات

    يواصل مهرجان القراءة للطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام أنشطته الإثرائية في فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالمربع من خلال تنفيذ عدد من البرامج التثقيفية. حيث يقدم المهرجان الذي ترعاه إعلامياً «الرياض» في نسخته التاسعة على التوالي إلى تزويد المشاركين بالعديد من العلوم المعرفية الحديثة في فنون القراءة والإبداع المعرفي التثقيفي. إذ تشهد أروقة المكتبة هذه الأيام تنفيذ فعاليات متنوعة في القراءة الحرة والمسابقات والمسرحية القرائية.

وأشار مساعد نائب المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الأستاذ فهد العبدالكريم إلى أن البرامج التي يقدمها المهرجان أسهمت وبشكل كبير في تنمية الحس المعرفي لدى بعض الطلاب وتعزيزه لدى البعض الآخر منهم.

وأضاف العبدالكريم يقول إن برامج المهرجان المتنوعة تهدف إلى مساعدة الطلاب على تعلم طرق فن التعامل مع الكتاب والقصة والأسلوب الأمثل لتعميق القراءة في نفوسهم.

وأكد العبدالكريم مهرجان القراءة يعد نموذجاً فريداً للأنشطة المعرفية الموجهة للطلاب والطالبات للتعامل بشكل متميز مع أحد منابع وروافد المعرفة الأساسية والمتمثل في القراءة النموذجية، مشيراً إلى أن تحقيق المهرجان عدداً من المكاسب المعرفية للطلاب والطالبات في دوراته السابقة عزز لدى المكتبة التنوع والشمولية في أنشطة وفعاليات هذه الدورة.

وبين العبدالكريم أن هناك لجان متابعة لبرامج وأنشطة المهرجان يتم تقويمها ودراسة المفيد منها والعمل على تنفيذه وفق آلية واضحة.

وأكد العبدالكريم أن المهرجان سيعمل من خلال دورته الحالية إلى استهداف أكبر عدد ممكن من الطلاب والطالبات وتقديم ما يناسبهم من المعلومات من حيث المحتوى وآلية التنفيذ.

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