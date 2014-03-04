بحث مرور الرياض يكشف غموض حادثة دهس شخصين وفرار قائد المركبة

تمكنت فرق قسم البحث والتحري بمرور الرياض من القبض على قائد سيارة الداتسن الذي تسبب بدهس شخصين وارتكب الفرار.

وبينت إدارة مرور الرياض في بيان لها انه ورد لعمليات المرور بلاغ عن وجود حادث دهس لشخصين بحي النسيم من قبل قائد داتسن ارتكب الفرار على السيارة فور وقوع الحادث دون أن يتوقف.

وعند وصول جهة التحقيق للموقع تم إسعاف المصابين للمستشفى وجرت معاينة الموقع الذي ظهر عليه آثار لممارسة التفحيط دون وجود أي شخص من الممكن الاستدلال منه عن أي معلومة حيث قامت فرق البحث والتحري بمرور الرياض بمسح المنطقة المحيطه علها تجد السيارة متوقفة ولكن دون جدوى وبسؤال كثير من الأشخاص في أوقات متفاوته جرى التوصل لمعلومة بأن السياره يحتمل أن يكون لونها أحمر أو برتقالي ويرجح أن قائدها كان يمارس عملية التفحيط قبل وقوع الحادث وهذا ماطابق إفادة المصابين بعد الاطمئنان عليهما اللذين صدر بحقهما التقرير الطبي الذي يفيد بإصابة الاول بكسر بفقرات الظهر والآخر بكسر بالحوض وعدة كدمات وجروح ولكن لا أحد يعلم عن رقم السيارة أو أي معلومة أخرى..

وبالرجوع لسجلات البحث والتحري ولمشاهدات الفرق لمواقع تجمعات الشباب تم الاشتباه بإحدى السيارات والتي سبق أن تم مشاهدة قائدها يمارس التفحيط بأحد شوارع الرياض كما ورد بإفادة الفرقه أنه أثناء المشاهدة تم ملاحظة سيارة أخرى تعزز معه من نوع هايلكس لونها أخضر حيث تم تركيز البحث عن هاتين السيارتين

وبالبحث والمسح للأحياء المجاورة تم ملاحظة سيارة داتسن لونها برتقالي تنطبق عليها المواصفات ومما أكد ذلك وجود آثار حادث عليها حيث جرت مراقبتها ليومين حتى حضرت سيارة هايلكس لونها بيج وتوقفت عندها فتم الاشتباه بها حيث جرى استيقاف قائدها ويبلغ ٢٣سنة وبالتحقيق الفوري معه ومعاينة السيارة اتضح انه قد تم تغيير لونها من الاخضر الى البيج وبمساءلة قائدها أقر بما يعرفه بأنه قد قام بتغيير لونها بطريقة غير نظامية لعلمه بحادثة صاحبه وخوفاً من البحث عنه وقد تم بعد ذلك استدراج قائد الداتسن البرتقالية حتى تم القبض عليه الذي اتضح انه يبلغ ٢٤ سنة وأقر بما نسب إليه من انه مارس التفحيط ولم يكن هناك متجمهرون للمشاهدة ولكنه تفاجأ بشخصين قاما بقطع الطريق أثناء ذلك فلم يستطع تفاديهما حيث دهسهما ولم يتوقف لإسعافهما علماً أنه جرى إيقاف الشخصين وحجزت السيارتان كما تم التعرف على الورشة التي تم تغيير اللون فيها بطريقة غير نظامية والذي سيتم محاسبته عن ذلك كما سيتم الرفع للمحكمة للنظر في الحق الخاص فيما يخص الإصابات.

وجدد مرور الرياض تحذيراته لكل من تسول له نفسه من التعدي على النظام والتسبب بإزعاج الآخرين بتصرفات طائشة وتؤكد الادارة أنها ستقف بالمرصاد علماً أن مثل هذه الحالات يطبق على مرتكبيها العقوبات المغلظة من إيقاف قد يصل لعام كامل إن لم يكن على المخالف سوابق أخرى والتي تزيد من عقوبة إيقافه وكذلك تطبيق الغرامة المالية الكبيرة وأيضاً ماقد يصدر مرادفاً لذلك من هيئة الفصل بالمنازعات والمخالفات المرورية من الرفع للمحكمة لمصادرة المركبة إن كانت ملكا أو دفع قيمة المثل إن كانت للغير.

كما يدعو مرور الرياض أولياء الامور الحرص على ابنائهم المراهقين والتأكد من مكان وجودهم وعن أقرانهم حتى لا يقعوا في التجمعات التي تقودهم لا شعورياً لهذه الممارسات والسقوط في غياهب المخدرات والقضايا الجنائية والعلاقات المشبوهة مع الأحداث وكل ذلك يوجد في مجتمع التفحيط الذي لم يألو مرور الرياض جهداً في مكافحته.