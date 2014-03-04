مقتل ضابط إماراتي و2 من مرافقيه بانفجار في البحرين

أعلن الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الإماراتي، عن «استشهاد الملازم أول طارق محمد أحمد الشحي واثنين من رفاقه ضمن قوات حفظ النظام أثناء تصديهم لمجموعة إرهابية في منطقة الدية في إطار مهمة دعم الأمن والاستقرار في مملكة البحرين الشقيقة ضمن اتفاقية التعاون الامني الخليجي المشترك».

واستنكر الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان بشدة «الجريمة النكراء»، وأكد أن «الإرهاب آفة ويجب محاربته أينما كان والتصدي له بكل صوره وأشكاله»، حسبما ذكرت وكالة انباء الامارات (وام).

وأعرب في ختام تصريحه عن خالص تعازيه ومواساته لأسر «الشهداء الثلاثة سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان»، متمنيا سموه الشفاء العاجل للجرحى المصابين في هذا العمل.

كانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت «عن استشهاد ثلاثة من رجال الشرطة الإثنين أثناء تصديهم لمجموعة إرهابية بمنطقة الدية».

وذكرت الوزارة في حسابها على «تويتر»، أن «أفراد الشرطة الثلاثة استشهدوا في انفجار، أثناء تصدي قوة حفظ النظام لعدد من الإرهابيين في المنطقة»، بحسب وكالة الأنباء البحرينية (بنا).

وقالت «قوات حفظ النظام تصدت لمجموعة من المخربين خرجت عن خط سير ختام عزاء متوفي بالمنطقة حيث قامت بأعمال شغب وتخريب وإغلاق الشوارع ما استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم».

يشار إلى أن الضابط ومرافقيه ضمن قوات «درع الجزيرة» التي أرسلتها الإمارات والسعودية منذ ثلاث سنوات إلى البحرين على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في المملكة في 14 فبراير 2011.

وتقول السلطات إن جمعية «الوفاق» الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيج الاحتجاجات، بينما تقول «الوفاق» إنها تطالب بتطبيق نظام الملكية الدستورية في البلاد وحكومة منتخبة.

وأطلقت الحكومة البحرينية حوار التوافق الوطني في الثاني من يوليو عام 2011 في مسعى لتهدئة الأوضاع في المملكة.