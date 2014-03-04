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«جبهة النصرة» تتبنى إطلاق صواريخ «جراد» على شرق لبنان

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أعلنت جبهة النصرة في لبنان، الإثنين، مسؤوليتها عن إطلاق مجموعة من الصواريخ على منطقة بريتال في وادي البقاع شرق لبنان.

وقالت جبهة النصرة في بيان لها عبر «تويتر»: «قام أبطال جبهة النّصرة في لبنان بفضل اللّه بإطلاق عدة صواريخ جراد على أوكار حزب الشيطان في منطقة بريتال ردًا على مجازر حزب إيران المستمرة وذلك في يوم الاثنين 2 جمادي الأولى 1435هـ، الموافق 3/ 3/ 2014».

وكانت مجموعة من الصواريخ سقطت بعد ظهر الإثنين، على مناطق في وادي البقاع شرق لبنان، أدت إلى جرح أربعة أشخاص.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية في وقت سابق الإثنين، أن ستة صواريخ سقطت في خراج بلدات بريتال وحورتعلا على دفعتين، فسجل في الدفعة الأولى سقوط ثلاثة صواريخ في منطقة التليلة بين بلدات حور تعلا وبريتال وطليا، وفي الدفعة الثانية سجل سقوط ثلاثة صواريخ قرب ثانوية بريتال وآخر قرب شمالي بلدية الخضر.

وتابعت الوكالة أن صاروخين آخرين سقطا بين بلدتي طليا وبريتال قرب الطريق العام، وسقط أحدهما قرب منطقة سكنية في بريتال وادي الحبيب.

وأدى القصف، بحسب الوكالة، إلى سقوط أربعة جرحى إصاباتهم طفيفة.

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