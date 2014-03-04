الاتصالات السعودية: انقطاع كابل إنترنت بحري يمر بمصر يؤثرعلى في المملكة والمنطقة

أعلنت شركة الاتصالات السعودية اليوم الثلاثاء أن انقطاع كابل شبكة الإنترنت البحري الذي يمر بمصر، قد يؤثر على سرعة وجودة الاتصال بالإنترنت في المملكة والمنطقة.

وقالت شركة الاتصالات السعودية، في بيان لها : ” إن العمل جار لإصلاح الكابل، مشيرة إلى أن الشركة بدأت توفير البدائل لاستمرار الخدمة بنفس الجودة” .

يذكر ان يمر عبر الاراضى المصرية فى المياه الإقليمية 19 كابلا بحريًا تمر بجميع القارات وأغلبها يربط أوربا بأفريقيا، و أن 75% من حركة البيانات ما بين الشرق الأوسط مع أوربا وأمريكا تمر عبر كابلات الإنترنت عند مدينة الإسكندرية، وحدثت 3 انقطاعات للخدمة في عام 2008 نتيجة ظروف جوية سيئة أو حوادث بمراسي السفن .