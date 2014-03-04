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بالفيديو.. عمرو أديب: «هزعل لو باسم يوسف ما اتريقش عليا في حلقة»

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قال الإعلامي عمرو أديب إنه لا يغضب إذا ما سخر باسم يوسف من حديثه في برنامجه «لو فيه حلقة باسم مش حطط لي حاجة أزعل».

وأضاف خلال حلقة برنامجه «القاهرة اليوم»، مساء الإثنين: «الراجل بيقول كل اللي هوة عاوزه لو فيه حاجات بيشيلها ده موضوعه هوة، وأنا متهم إنه يقول اللي هوة عاوزه، والناس تقولي ما بتزعلش من اللي بيعمله باسم أرد أقول لاء، وأقول لو فيه حلقة باسم مش حطط لي حاجة أزعل، هوة ده الإعلام هوة يقول وأنت تقول زي ما أنت عاوز».

وتابع: «ده برنامج ساخر ولما البرنامج اتقفل قعدت الجرايد تقول حكم العسكر والقبضة الحديدية، ولما رجع واتكلم محدش عبرنا، ولما باسم حلقاته التلاتة الأولى تريقة على كل الناس الكبار في الدولة محدش قال البلد دي فيها ديمقراطية، إنما إحنا بينا وبين بعض عارفين إن باسم بيقول كل حاجة ما عدا اللي عاوز يشيله وده حقه جايز يضطر بعد ما بيشتغل ببقى عاوز يشيل حاجات».

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