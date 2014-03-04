تمشيط ثمانية أحياء في الرياض.. وضبط 622 مخالفاً

داهمت الحملة الأمنية لشرطة منطقة الرياض ثمانية أحياء شرق ووسط العاصمة الرياض لملاحقة مخالفي نظام الإقامة والعمل، ما أسفر عن ضبط 622 مخالفاً من جنسيات مختلفة وبعض المطلوبين أمنياً. وقد شملت أحياء (منفوحة، البطحاء، العنوز، السلي، الوزارات، العود، الصالحية والشميسي).

ورافقت "الرياض" الحملة التي بدأت أعمالها عصر الأحد واستمرت حتى فجر أمس الاثنين، وقام المشاركون فيها من عدة قطاعات مختلفة ممثلة ب(دوريات أمن الرياض، وقوة المهمات والواجبات الخاصة، وقوة الطوارئ، وشعبة التحريات والبحث الجنائي، وإدارة الأدلة الجنائية بشرطة المنطقة، وإدارة المجاهدين، ومرور الرياض، ودوريات الأمانة، وفرق مكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة، وفرق من الهلال الأحمر)، بعمليات تفتيشية طالت المجمعات التجارية المتضمنة المطاعم والبوفيهات والتموين التجاري ومختلف مواقع الأنشطة التجارية للتأكد من نظامية العاملين فيها.

وكشفت بداية الحملة التي انطلقت في حي (منفوحة، البطحاء، والعنوز) عن تورط عدد من العاملين المخالفين في تلك المواقع، كما ساهمت في دهم عدد من المواقع التي تديرها عمالة مخالفة، حيث تم القبض على (200) مخالف بينهم عدد من المشتبه بهم يعملون لحسابهم الخاص في بيع (الخضار، والكماليات، والملابس) على الأرصفة، وأزالت فرق أمانة الرياض (100) مبسط داخل تلك الأحياء وسلمتها للجمعيات الخيرية.

وفي تمام الساعة السابعة مساءً، قامت الحملة الأمنية بتضييق الخناق على المخالفين بالمواقع العامة والأسواق والمطاعم والتموين الغذائي في أحياء (السلي والوزارات والعود والصالحية والشميسي) وتم ضبط ما يزيد عن (422) مخالفاً بينهم عدد من المشتبه بهم والمبلغ عنهم لدى مراكز الشرطة من قبل مؤسسات وشركات وأفراد لهروبهم من أصحاب العمل.

وفي منتصف الليل، حاصرت الفرق الأمنية مساكن العمالة وبعض المنازل الشعبية والمحال التجارية، وتمكنت من الإيقاع بأعداد كبيرة من المخالفين بعد هروبهم من مواقع عملهم عقب وصول رجال الأمن، واتضح أن غالبيتهم لا يحملون إقامات وبعضهم إقامتهم مزورة، حيث ارتفع عدد المقبوض عليهم في نهاية الحملة فجر أمس إلى 622 مخالفاً من جنسيات مختلفة تصدرتهم العمالة الباكستانية ومن ثم اليمنية، كما وصلت أعداد المباسط المضبوطة إلى (170) مبسطاً يديرها مخالفون.

وقد أُحيل المطلوبون أمنياً لمراكز الشرطة لاستكمال إجراءات قضاياهم وإحالتهم للقضاء عقب التحقيق معهم، وتم تسليم بعض المخالفين لإدارة الترحيل لترحيلهم بعد التحقق من وثائقهم وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.