أخبار عاجلة

تغطية خاصة - وزير الخارجية : الرئيس السيسي سيقابل رؤساء الشركات الأمريكية الكبرى بعد قليل -
تغطية خاصة - وزير الخارجية : لقاء الرئيسين شهد حفاوة استقبال من ترامب للسيسي -
تغطية خاصة - وزير الخارجية :الرئيس السيسي طرح رؤيته الكاملة عن الإخوان وتأثيرهم السلبي على المنطقة -
تغطية خاصة - عادل العدوي : 30 يونيو حدث غير الخريطة الإستراتيجية للمنطقة العربية -
تغطية خاصة - وزير الخارجية : ترامب أكد على دعم كامل لمصر سياسياً وإقتصادياً وضد الإرهاب -
«تميم» يرصد 200 مليون دولار لاغتيال شخصيات مصرية بارزة! -
صحيفة: السيسى أول رئيس مصرى يستقبله حرس الشرف بأعلام الـ50 ولاية منذ 2009 -
ترامب يكسر بروتوكول افتتاح رؤساء أمريكا دورى البيسبول للقاء السيسي -
تغطية خاصة - حامد عز الدين : مدهش هذا الكم من العداوة التي يتعامل بها الإعلام الأمريكي مع ترامب -
اكتشاف هرم جديد بدهشور.. تعرف على أشهر الأهرامات الموجودة في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

سلطان بن حمدان بن زايد يلتقي مسؤولين في كوريا الجنوبية

Google+ Print
سلطان بن حمدان بن زايد يلتقي مسؤولين في كوريا الجنوبية سلطان بن حمدان بن زايد يلتقي مسؤولين في كوريا الجنوبية

التقى الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان مدير إدارة شرق آسيا والباسيفيك بوزارة الخارجية كلا من "لي كيونغ سو" مساعد وزير الخارجية الكوري للشؤون السياسية و"كوان هي سوغ" مدير عام إدارة أفريقيا والشرق الأوسط وذلك بمقر وزارة الخارجية الكورية.

وقدم الشيخ سلطان بن حمدان الشكر للجانب الكوري على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال خلال زيارة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والوفد المرافق لسموه إلى كوريا والتي كان لها الأثر الطيب في نجاح الزيارة.

كما بحث مع المسؤولين بوزارة الخارجية الكورية مختلف مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا وسبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء عبدالله خلفان مطر الرميثي سفير الدولة لدى جهورية كوريا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية