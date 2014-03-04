سلطان بن حمدان بن زايد يلتقي مسؤولين في كوريا الجنوبية

التقى الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان مدير إدارة شرق آسيا والباسيفيك بوزارة الخارجية كلا من "لي كيونغ سو" مساعد وزير الخارجية الكوري للشؤون السياسية و"كوان هي سوغ" مدير عام إدارة أفريقيا والشرق الأوسط وذلك بمقر وزارة الخارجية الكورية.

وقدم الشيخ سلطان بن حمدان الشكر للجانب الكوري على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال خلال زيارة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والوفد المرافق لسموه إلى كوريا والتي كان لها الأثر الطيب في نجاح الزيارة.

كما بحث مع المسؤولين بوزارة الخارجية الكورية مختلف مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا وسبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء عبدالله خلفان مطر الرميثي سفير الدولة لدى جهورية كوريا