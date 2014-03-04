كافة إدارات «الداخلية» تسعى إلى خدمات 7 نجوم

أكد الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية اعتزاز الوزارة بحصول مركز المرور والترخيص في شرطة الفجيرة على تصنيف 5 نجوم في تقديم الخدمة ضمن مشروع تصنيف مراكز الخدمات الحكومية الاتحادية بنظام النجوم؛ الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، مؤكداً أن جميع إدارات وزارة الداخلية تسعى الى الارتقاء بخدماتها المقدمة للجمهور والوصول إلى مستوى 7 نجوم، تجسيدا لتوجيهات القيادة الحكيمة ورؤية الحكومة 2021 التي تهدف الى توفير كافة وسائل الرفاهية والعيش الكريم لجميع المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات.

وقال الشعفار في تصريحات صحفية خلال افتتاحه أمس الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني الذي اقيم في فندق ياس بأبوظبي ان الدفاع المدني حقق إنجازات كبيرة خلال السنوات الماضية بدعم من القيادة الرشيدة ومتابعة حثيثة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مشيرا الى أن سرعة الاستجابة في 90% من الحوادث في الدولة تتراوح ما بين 7 إلى 10 دقائق مما يضع الدولة في المراتب الاولى على الصعيد العالمي.

وأكد الشعفار أهمية مشروع الإسعاف الوطني الذي يغطي المناطق الشمالية كافة، من خلال 8 مواقع أساسية و22 موقعاً فرعياً حديثاً، مشيرا الى ان المشروع يسهم في تسريع الاستجابة للحوادث والبلاغات في تلك المناطق ، مما سيعزز الجهود في تخفيض زمن الاستجابة للحوادث على مستوى الدولة كافة..

وأوضح أن شعار الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني لهذا العام (الدفاع المدني والثقافة الوقائية للمجتمع) هو هدف استراتيجي نسعى من خلاله لتعزيز ثقة الجمهور بخدمات الدفاع المدني واهمية دوره في المجتمع ونسعى كذلك لتثقيف المجتمع باهمية دوره في وقاية المجتمع ونشر ثقافة السلامة والامن بين افراد المجتمع، مؤكدا انه من خلال هذا الشعار فان قيادة الدفاع المدني بالدولة تسعى حثيثا لتفعيل الشراكة مع كافة اطياف وشرائح المجتمع.

ودعا الجمهور إلى المشاركة الفاعلة في دعم جهود الدفاع المدني في الحفاظ على سلامة أبناء الوطن من خلال الاستفادة من برامج الدفاع المدني التوعوية والإرشادية لتجنب الكوارث والمخاطر الناجمة عنها.

ثقة الجمهور

من جانبه قال اللواء راشد ثاني المطروشي قائد عام الدفاع المدني بالانابة ان الهدف الاستراتيجي لوزارة الدخلية وللقيادة العامة للدفاع المدني من خلال جميع النشاطات التوعوية والعلمية هو تعزيز ثقة الجمهور بخدمات الدفاع المدني.

وأكد أن الاحتفال هذا العام يأتي وقد حقق الدفاع المدني في الدولة حزمة من الانجازات التشريعية والتقنية والتنظيمية والإجرائية والميدانية المتميّزة، منها البدء بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2012 بشأن الرسوم والغرامات الخاصة بخدمات الدفاع المدني وتعميم تطبيق نظام للمراقبة والسيطرة الالكترونية في جميع المباني والمنشآت. وتطبيق معايير (كود الامارات) الموحد ..وتطبيق (دليل اجراءات الطوارئ) الخاص بالإجراءات الاحترافية لقيادة وإدارة الحوادث والأزمات..مما ساهم في تحقيق أقصر زمن للاستجابة بين دول المنطقة وتخفيض عدد وحجم الحرائق لكل 100 الف نسمة بالمقارنة مع الدول المتقدمة.

وأكد أن الدفاع المدني يخطو بثبات للانتقال بخدماته وفق استراتيجية وزارة الداخلية التطويرية الى ان تكون جميع خدمات الحماية والوقائية والادارة (خدمات ذكية) متكاملة في عام 2021 وفي جميع العمليات الرئيسية، ونشر التوعية المجتمعية، وتطبيق مستلزمات الوقاية والسلامة في جميع المباني والمنشآت والمكافحة الاحترافية للحوادث، والإدارة الرشيدة للأزمات والكوارث.

وقال المطروشي إن وزارة الداخلية، ممثلة في القيادة العامة للدفاع المدني، تسعى جاهدة لأن تكون جميع أنشطتها التوعوية والتثقيفية والعلمية، لتعزيز ثقة الجمهور بخدمات الدفاع المدني، تجسيداً للهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية، والذي يتماشى مع رؤية الحكومة بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة، من أفضل دول العالم في مجال التميز والخدمات المقدمة للجمهور.

حضر الحفل اللواء ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و اللواء خليفة حارب الخييلي وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة و اللواء الدكتور عبيد الكتبي نائب القائد العام لشرطة أبوظبي وعدد من القيادات الشرطية اضافة الى محمد خلفان الرميثي مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ومسؤولين من مختلف الجهات الحكومية بالدولة.