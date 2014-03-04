مؤتمر جامعة حمدان الذكية ينطلق بمشاركة 40 دولة

أكد الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية أن "المؤتمر العام 2014" للجامعة يعد إضافة هامة لدعم محاور "الأجندة الوطنية" التي تولي أهمية خاصة لتبنّي مفهوم التعلم الذكي الذي يعتبر ركيزة أساسية لتجسيد الأهداف الطموحة لـ"رؤية الإمارات 2021" المتمحورة حول تطوير نظام تعليمي رفيع المستوى قائم على أحدث الأنظمة الذكية والأجهزة المتطوّرة التي تفتح آفاقاً جديدة أمام الطلبة للتمكّن من التكنولوجيا الحديثة التي باتت لغة العصر ومواكبة التغيرات المتسارعة ضمن مجتمع المعرفة بما يخدم مسيرة النهضة الشاملة التي تقودها الإمارات.

ولفت إلى أن التعليم الذكي في الوطن العربي يواجه استقطاب تجارب جاهزة، منوها بأنه لا توجد استراتيجيات واضحة لهذا النوع من التعليم، في وقت استطاعت فيه جامعة حمدان بن محمد الذكية منذ تأسيسها أن ترسم استراتيجية واضحة المعالم والمعايير للتعلم الذكي على المستوى العربي والاقليمي.

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال "المؤتمر العام 2014"، أمس في فندق اتلانتس النخلة بدبي الذي تنظمه الجامعة برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى لجامعة حمدان بن محمد الذكية، تحت شعار "قيادة مسيرة التميّز المستدام"، والمعرض المصاحب له، بحضور سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي عضو مجلس امناء الجامعة وطلال أبوغزالة مؤسس ورئيس مجلس إدارة "مجموعة طلال أبو غزالة"، ويناقش المؤتمر قضايا الجودة والرعاية الصحية والتعليم تماشياً مع "رؤية الإمارات 2021"، بمشاركة 40 دولة من مختلف انحاء العالم، ويتضمن المؤتمر مناقشة 400 ورقة عمل و12 دراسة حالة و46 ملصقا علميا .

وألقى الدكتور طلال أبو غزالة، مؤسس ورئيس مجلس إدارة "مجموعة طلال أبو غزالة"، كلمة الافتتاح بعنوان "سد الفجوة في التعليم من خلال التكنولوجيا الحديثة"، تناول خلالها ضرورة وضع خطة عمل واضحة لتحقيق التكامل بين التقنيات المتطوّرة والنظم الذكية والمنهجيات التربويّة في سبيل خلق منظومة تعليمية أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على مواكبة المتغيرات المتزامنة مع مسيرة التحوّل نحو اقتصاد ذكي ومستدام.

وأوضح أن المعضلة تتمثل في أن طلبة الجامعات يقومون بتدريس المئات من طلبة المدارس كل شهر مع اتساع نطاق التدريس عبر الإنترنت، متسائلا ما الفائدة من الالتحاق بالجامعات؟ حيث أدى الكساد إلى عمل نصف الخريجين في وظائف لا تحتاج إلى شهادات جامعية .

وقال الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة: "يعتبر "المؤتمر العام" ملتقى حيويا يستقطب عدداً من أبرز العلماء والباحثين والأكاديميين في مجال التعليم الذكي والصحة والجودة، الى جانب عدد من صناع القرار وكبار الشخصيات الحكومية وخبراء التعليم وروّاد قطاع الأعمال وممثلي المنظمات الدولية لتبادل الرؤى والخبرات والأفكار واستعراض المبادرات المبتكرة التي تصب في خدمة مسيرة التميز المستدام».

طاقة ايجابية

استُهل "المؤتمر العام 2014" الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، بورشة عمل تحت عنوان "الطاقة الإيجابية من فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وأسلوبه القيادي"، تحدث فيها الدكتور منصور العور، واستعرض ملامح نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في بث الطاقة الإيجابية في الواقع العملي .

وتحدث العور عن ماهية الطاقة الايجابية والطاقة في جسم الانسان، وأثرها في الاطار المؤسسي، ومقياس قدرة القائد على بث الطاقة الايجابية، مستشهدا بقول سموه في كتابه رؤيتي "النجاح لا يتحقق من دون طاقة ايجابية فإذا تحقق أصبح مصدرا للثقة بالنفس والرغبة في التطوير والامتياز".