مدير الصندوق الاجتماعي بالأقصر: 21 مليون جنيه لمشروعات تنموية بالمحافظة

قال محمود العماري، مدير عام الصندوق الاجتماعي بالأقصر، إنه سيتم اعتماد 21 مليون جنيه لمشروعات تنموية مجتمعية للعام المالي الجديد بالمحافظة في مجالات مختلفة.

وأضاف «العماري»، في تصريحات صحفية، الإثنين، أنه تم خلال الفترة من أغسطس 2013 حتى فبراير 2014 إنشاء 1688 مشروعًا صغيرًا، ومشروعات أساسية وتنموية مجتمعية بتكلفة

31 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذها بواسطة الشباب من الخريجين والعاطلين عن العمل والقرى الأكثر فقرًا.

وأشار العماري إلى أنه تم رصد 16 مليون جنيه، لمشروعات متناهية الصغر لتوفير 388 فرصة عمل بنظام «اليومية».