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فاروق الباز يغادر القاهرة متوجهًا إلى نيويورك

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غادر مطار القاهرة الدولي، مساء الإثنين، عالم الفضاء المصري الدكتور فاروق الباز، رئيس مركز الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن الأمريكية متوجها إلى نيويورك بعد زيارة لمصر استغرقت أسبوعا شارك خلالها في عدة فعاليات علمية.

كان من بين الفعاليات العلمية التي شارك فيها الباز احتفالية شهر العلم بالجامعة الأمريكية، حيث قال فيها إن التصرفات الأخيرة مع أزمة سد النهضة سيئة ولا تليق بدولة مثل ، ونحن آخر دولة في نهر النيل وتسبقنا دول أخرى مثل السودان وإثيوبيا التي لديها مياه أمطار، ومن حقها أن تفعل ما تريده ولكن دون أن تضر بمصالح مصر.

وأضاف أن الأزمة الأخيرة بين مصر وإثيوبيا نحن السبب فيها، لأننا في السنوات الأخيرة أهملنا دورنا في أفريقيا، لأننا كدولة عظمى يتم النظر إلينا كالأخ الأكبر وباقي دول إفريقيا دول تفخر بوجود دولة مثل مصر في أفريقيا، ولكن نحن أهملنا كل ذلك واهتممنا أكثر بالدور العربي.

وقال «الباز»: «كيف يمكن أن نترك أفريقيا هذا الوقت الطويل دون أن نتخذ خطوات جيدة تجاه ما يحدث في دولة السودان وانقسامها منذ سنتين ولا أي تصرف من مصر، وأن حكام مصر في الماضي كان لديهم اهتمامًا خاصًا بإثيوبيا، فالملكة حتشبسوت كانت ترسل إلى إثيوبيا بعثات علمية ودبلوماسية وكتب ذلك على جدران معبد الدير البحري، وأيضًا محمد علي كان يرسل بعثات إلى إثيوبيا.

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