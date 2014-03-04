مدرب إيطاليا: كان من الأفضل عدم مواجهة إسبانيا وديا الآن

مدريد،(إفي): وصل المنتخب الإيطالي مساء اليوم إلى العاصمة مدريد قادما من ميلان، وأجرى مرانه الأولى في المدينة الرياضية لريال مدريد، استعدادا لمواجهة نظيره الإسباني وديا بعد غد الأربعاء.

وشارك في المران، الذي استمر لنحو نصف الساعة، حراس المرمى جانلويجي بوفون وسالفاتوري سيريجو وماتيا برين، واللاعبون ايمانويل جياتشيريني وبابلو أوسفالدو ودومينيكو كريستو وماتيا دي سيجيلو ولورنزو انسيجني وماتيا دسترو.

بينما تدرب مدافع يوفنتوس جورجيو كيليني منفردا، حيث يتعافى من اصابة في سمانة القدم اليمنى، لم تسمح له بالمشاركة في المباريات التي خاضها فريقه خلال الأسابيع الماضية.

ووصل المنتخب الإيطالي إلى مدريد قادما من ميلان، حيث قدم الزي الذي يخوض به غمار المونديال الذي تستضيفه البرازيل الصيف المقبل، قبل أن يقوم مديره الفني سيزاري برانديلي بتقييم بعض الجوانب قبل مواجهة الماتادور.

وأقر برانديلي، في مؤتمر صحفي عقده في إيطاليا، "ربما كان من الأفضل ألا نخوض هذه المباراة، فقد نواجه إسبانيا في المونديال في غضون ثلاثة أشهر، وقد تثير نتيجة هذه المباراة (الودية) الشائعات حول فريقنا".

ويرى أن كلمة السر في اللقاء ستكون وضع "الكثير من الصعوبات" أمام المنتخب الإسباني، مشيرا "سيكون علينا الضغط من الصفوف الأمامية، كما فعلنا في كأس القارات كي نرغم أبطال العالم على الدفاع"