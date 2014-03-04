أخبار عاجلة

تغطية خاصة - وزير الخارجية : الرئيس السيسي سيقابل رؤساء الشركات الأمريكية الكبرى بعد قليل -
تغطية خاصة - وزير الخارجية : لقاء الرئيسين شهد حفاوة استقبال من ترامب للسيسي -
تغطية خاصة - وزير الخارجية :الرئيس السيسي طرح رؤيته الكاملة عن الإخوان وتأثيرهم السلبي على المنطقة -
تغطية خاصة - عادل العدوي : 30 يونيو حدث غير الخريطة الإستراتيجية للمنطقة العربية -
تغطية خاصة - وزير الخارجية : ترامب أكد على دعم كامل لمصر سياسياً وإقتصادياً وضد الإرهاب -
«تميم» يرصد 200 مليون دولار لاغتيال شخصيات مصرية بارزة! -
صحيفة: السيسى أول رئيس مصرى يستقبله حرس الشرف بأعلام الـ50 ولاية منذ 2009 -
ترامب يكسر بروتوكول افتتاح رؤساء أمريكا دورى البيسبول للقاء السيسي -
تغطية خاصة - حامد عز الدين : مدهش هذا الكم من العداوة التي يتعامل بها الإعلام الأمريكي مع ترامب -
اكتشاف هرم جديد بدهشور.. تعرف على أشهر الأهرامات الموجودة في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير الأوقاف للأئمة: نعمل على إقرار كادر يليق بوضعكم

Google+ Print
وزير الأوقاف للأئمة: نعمل على إقرار كادر يليق بوضعكم وزير الأوقاف للأئمة: نعمل على إقرار كادر يليق بوضعكم

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير اﻷوقاف، وزارة الأوقاف أثبتت برجالها أنها وزارة دعوية وطنية جديرة بتحمل الأمانة والمسئولية فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن، مؤكدا أن الوزارة تنهض بفضل الله "تعالى" ثم بجهود أبنائها المخلصين لله تعالى ولمصرنا الحبيبة والعزيزة علينا جميعًا.

وأكد الوزير خلال لقائه أمس الاثنين بأعضاء النقابة العامة للأئمة على ثلاث نقاط، هى: أن قيامه بسن اللوائح المنظمة للعمل بما يحقق العدالة الاجتماعية بين أبناء الوزارة جميعًا، مؤكدا أنه لم يعد بعدُ الفارق كبيرًا بين العاملين بالديوان أو المديريات أو المساجد، مضيفا أن القادم أفضل.

وفى جانب القيادات شدد الوزير على أن الوزارة ماضية فى التمكين لأبنائها المخلصين فى انتمائهم إليها وإلى منهجها الوسطى السمح المعتدل، فالمقياس عندنا: الكفاءة، والشفافية، والولاء لهذا الوطن لا غير، وفى الجوانب الأدبية والمادية والمعنوية، قال الوزير: فتحنا – بعون الله وتوفيقه- مجالات واسعة فى الأنشطة الدعوية، خاصة فى مجال القوافل الدعوية داخل وخارج المحافظات، ونعمل على إقرار كادر يليق بوضع الأئمة ويوفر لهم حياة كريمة.

ووجه الوزير الشكر لأبناء الوزارة أئمةً وخطباءَ ومؤذنين وإداريين وعمالًا على جهدهم خلال الفترة الماضية والتزامهم بالأداء الفعّال والحكمة، ومواصلة العمل والجد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365