وزير الأوقاف للأئمة: نعمل على إقرار كادر يليق بوضعكم

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير اﻷوقاف، وزارة الأوقاف أثبتت برجالها أنها وزارة دعوية وطنية جديرة بتحمل الأمانة والمسئولية فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن، مؤكدا أن الوزارة تنهض بفضل الله "تعالى" ثم بجهود أبنائها المخلصين لله تعالى ولمصرنا الحبيبة والعزيزة علينا جميعًا.

وأكد الوزير خلال لقائه أمس الاثنين بأعضاء النقابة العامة للأئمة على ثلاث نقاط، هى: أن قيامه بسن اللوائح المنظمة للعمل بما يحقق العدالة الاجتماعية بين أبناء الوزارة جميعًا، مؤكدا أنه لم يعد بعدُ الفارق كبيرًا بين العاملين بالديوان أو المديريات أو المساجد، مضيفا أن القادم أفضل.

وفى جانب القيادات شدد الوزير على أن الوزارة ماضية فى التمكين لأبنائها المخلصين فى انتمائهم إليها وإلى منهجها الوسطى السمح المعتدل، فالمقياس عندنا: الكفاءة، والشفافية، والولاء لهذا الوطن لا غير، وفى الجوانب الأدبية والمادية والمعنوية، قال الوزير: فتحنا – بعون الله وتوفيقه- مجالات واسعة فى الأنشطة الدعوية، خاصة فى مجال القوافل الدعوية داخل وخارج المحافظات، ونعمل على إقرار كادر يليق بوضع الأئمة ويوفر لهم حياة كريمة.

ووجه الوزير الشكر لأبناء الوزارة أئمةً وخطباءَ ومؤذنين وإداريين وعمالًا على جهدهم خلال الفترة الماضية والتزامهم بالأداء الفعّال والحكمة، ومواصلة العمل والجد.