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حبس ربة منزل متهمة بقتل نجل زوجها 4 أيام على ذمة التحقيقات بقنا

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حبس ربة منزل متهمة بقتل نجل زوجها 4 أيام على ذمة التحقيقات بقنا حبس ربة منزل متهمة بقتل نجل زوجها 4 أيام على ذمة التحقيقات بقنا

قرر عمر يحيى  وكيل نيابة دشنا، حبس  ربة منزل 4 أيام لإتهامها بقتل نجل زوجها بسبب خلافات  مع والدتة بمركز دشنا.

كان اللواء محمد كمال، مدير أمن قنا، قد تلقى أخطارًا بالعثور على جثة طفل متفحمة بمدخل إحدى العمارات بدشنا.

كشفت التحريات أن الطفل  يدعى  زياد . ح 7 سنوات، وتبين  من المعاينة أن الطفل  تم إشعال النيران بجثتة  وأن وراء إرتكاب الجريمة المدعوة  سحر.  ع 40 سنه ربة منزل  زوجة عم المجنى علية وذلك  لوجود خلافات ماليه مع والدة المجنى عليه فتم ضبطها.

تحرر محضر بالواقعة  وتم عرضها على النيابة العامة فقررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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