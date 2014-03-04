أبوهشيمة لـ "الليثى": لا أملك أى سلطة فيما يُنشر بـ "اليوم السابع"

قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، إنه لم يستثمر أموالا إلا فى مجال الصناعة والتجارة، وخاصة صناعة الحديد، والجانب الآخر من استثماراته هو حصته بموقع "اليوم السابع" الإخبارى، وهذه تعتبر قيمة اقتصادية كبيرة، مشددًا على أنه لا يتدخل فيما ينشر على الموقع، طبقا لاتفاق "فصل الإدارة عن التحرير".

وأكد أحمد أبوهشيمة، خلال حواره للإعلامى عمرو الليثى ببرنامج "بوضوح" على قناة الحياة، أنه لا يعلم أى شىء عما ينشر على الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع"، بعد فصل الإدارة عن عمل صالة التحرير، مضيفا: "ليس لى أى سلطة فيما ينشر على "اليوم السابع" أو التوجيه فى ذلك"، وحصتى استثمارية فقط وليست حاكمة، مشيراً إلى أنه يملك 65%.

وأكد "أبوهشيمة" أنه لم يتدخل فى عمل "الموقع" قائلاً: "الموقف الرسمى واضح وصريح بضرورة الوقوف مع الشعب والجيش أثناء ثورة 30 يونيو، وهذا قرار وطنى".

ونفى أحمد أبو هشيمة انتماءه لجماعة الإخوان المسلمين، قائلاً: "الكثير ردد انتمائى للإخوان، وأنا بنفى للمرة المليون هذا الكلام"، لافتا إلى أن جمعية "ابدأ" ليست إخوانية، و"ليس لى أى معاملات تجارية مع الإخوان".

وأضاف أن حكومة قطر والإخوان لا يحتاجون إلى وسيط بينهم، مشددًا على أن ما قيل عنه فى هذا الأمر افتراء وكذب.

وتابع: لم أشارك فى أى عمل سياسى ولن أشارك، والمرة الوحيدة التى نزلت فيها كانت عندما طلب الفريق السيسى التفويض، وليس لى علاقة بقطر.