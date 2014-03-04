أبو هشيمة لعمرو الليثى: البعض حاول الوقيعة بينى وبين حسن راتب

قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، إن السبب وراء خروجه من قناة المحور يعود إلى انتشار العديد من الشائعات حول هذه الصفقة فى بدايتها، مؤكدًا أن الدكتور حسن راتب صاحب القناة لم يطلب منه إنهاء الصفقة.

ونفى "أبو هشيمة"، فى حوار ببرنامج "بوضوح"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو الليثى، ويذاع على قناة الحياة، ما أثير حول دخول رجل الأعمال القطرى الشيخ محمد بن سحيم كشريك فى قناة المحور، قائًلا: "الشيخ محمد بن سحيم لم يدخل فى مجال الإعلام للحظة، وهذا الكلام خطأ".

كما نفى "أبو هشيمة" بشدة ما أثير حول طلب بعض الجهات السيادية إنهاء صفقة قناة المحور، مؤكداً أنها خرجت بكل رضا من قناة المحور، وأن البعض حاول الوقيعة بينه وبين الدكتور حسن راتب، قائلاً "علاقتى به طيبة".

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